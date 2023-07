Domani a Sanfront il concerto di Umberto Tozzi

E’ tutto pronto, a Sanfront, per il concerto di Umberto Tozzi, in programma domani, giovedì 20 luglio, alle ore 21.30 negli impianti sportivi di via Mombracco.

Sarà possibile accedere all'area del concerto a partire dalle 19-19.15.

Sono previste numerose zone di parcheggio gratuito, quali: Sanfront centro cittadino, Piazzale del Magazzino Comunale in V. Vecchia Saluzzo, Piazzale Area Artigianale in V. Valle Po, Piazzale Area Mercatò in V. Valle Po, Area Parcheggio presso Resort Monviso S.r.l.

Le varie aree saranno indicate da specifica cartellonistica e segnalate da personale addetto.



E' consentito entrare nell'area del concerto con bevande analcoliche in bottiglie di plastica non più grandi di 0,5 lt. purchè prive di tappo, come da normavita vigente.

A tutela della comune incolumità saranno predisposti controlli all'entrata dell'area del concerto effettuati da personale autorizzato in riferimento alla normativa vigente.

E' fatto divieto di portare sedie o sgabelli nell'area del concerto in conformità alla normativa vigente.

E' consentito l'ingresso di cani, con guinzaglio e museruola, rispettando la sicurezza altrui.

Lo spettatore ha il diritto-dovere di occupare solo i settori/zone assegnate e, pertanto, con l’acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare settori/zone differenti.

Per quanto riguarda la gestione ambientale, in collaborazione con il Consorzio S.E.A., verranno predisposti degli "ecopunti" per una corretta raccolta differenziata; essendo immersi nella natura vi suggeriamo, se possibile, di tenere i rifiuti e differenziarli a casa. Ricorda di riportare valle e smaltire in modo corretto i rifiuti!

Saranno presenti servizi igienici nell'area del concerto.

Ticket (settore unico, posto in piedi): esclusivamente sul circuito Ticketone al link oppure nei negozi rivenditori autorizzati; ticket omaggio per bambini fino a 5 anni compiuti, necessaria la prenotazione compilando il modulo sul sito www.suonidalmonviso.it