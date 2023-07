E’ stata riaperta al traffico negli scorsi minuti la Statale 662, che dalle 13 di oggi (mercoledì 19 luglio) risultava interdetta alla circolazione a causa dell’uscita di strada di un mezzo pesante, finito di traverso sulla carreggiata in un tratto interessato dai lavori di asfaltatura in corso per conto di Anas.



L’interruzione aveva interessato un tratto di circa 5 chilometri tra Saluzzo e l’innesto con la SP 133, comportando deviazioni del traffico in loco.