Un mezzo pesante è uscito fuori dalla carreggiata nella giornata di oggi, mercoledì 19 luglio, poco prima delle ore 13.

Il camion stava viaggiando sulla Sp 662 Saluzzo-Savigliano, quando, per cause da accertare sarebbe finito fuori strada in un punto in cui si procedeva a senso alternato per via di lavori di messa a punto del manto stradale.

Il mezzo fermo ha provocato ripercussioni sulla viabilità causando traffico in entrambe le direzioni.