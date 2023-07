Antitrust: estende a Fenice e a Tbs Crew procedimento contro Balocco

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato annuncia di avere esteso alle società Fenice Srl e Tbs Crew Srl, riconducibili a Chiara Ferragni, il procedimento avviato nei confronti della Balocco Spa Industria Dolciaria per pratica commerciale scorretta in relazione all’iniziativa commerciale denominata “Chiara Ferragni e Balocco insieme per l’ospedale Regina Margherita di Torino”.



Oggi i funzionari dell’Autorità hanno svolto ispezioni nelle sedi di Fenice Srl e di TBS Crew Srl con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza [Adnkronos]