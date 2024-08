E' di Savigliano il nuovo presidente della Salernitana 1919: Roberto Busso, amministratore di Gabetti Solutions

“Sono entusiasta di intraprendere questa nuova avventura al servizio di un sodalizio storico e con una tifoseria ricca di passione. Con Danilo Iervolino c’è un solido rapporto di amicizia e collaborazione da molti anni. Ringrazio lui ed il consiglio per la fiducia riposta nei miei confronti”.



Con queste parole Roberto Busso, imprenditore 59enne di Savigliano, saluta la struttura societaria della U.S. Salernitana 1919 come nuovo presidente al posto di Danilo Iervolino. Architetto laureato al Politecnico di Torino, dal dal 2014 è ad di Gabetti Property Solutions, main sponsor del Cuneo Olmo Calcio.



La notizia è arrivata tramite il sito internet della società granata nella giornata di venerdì 16 agosto, a poche ore dalla prima di campionato di serie B, che la Salernitana ha vinto per 2 a 1 contro il Cittadella.



“La proprietà finora ha svolto un lavoro enorme, difficile, investendo tanti capitali – ha continuato Busso, nel comunicato -. C’è un progetto redatto e presentato dall’amministratore delegato, con il team finanziario e operativo, che prevede la ricalibratura degli aspetti finanziari alla nuova categoria. L’obiettivo è di tornare in massima serie entro tre stagioni”.



“Ho già avuto modo di confrontarmi con tutte le anime operative del club, dal dottor Milan al direttore sportivo Petrachi, che stanno svolgendo un ottimo lavoro e continueranno certamente a farlo con immutata autonomia. Proverò a mettere al servizio della Salernitana la mia esperienza” ha concluso.