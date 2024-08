Borgo San Dalmazzo in lutto per la scomparsa della fotografa Teresa Orizio

Tanti borgarini l'avevano scelta come fotografa per le loro nozze o per ritratti di famiglia. C'era lei dietro gli scatti alla festa delle leve o per le foto di classe nelle scuole.

Si è spenta questa mattina, lunedì 19 agosto, Teresa Orizio, detta “Terry”. Aveva 71 anni e, da tempo, combatteva con una grave malattia.

Molto nota in città, gestiva il negozio “Foto Studio” in corso Barale, oggi portato avanti dalla figlia Zenia. Era gentile, cordiale e sempre disponibile con i tanti affezionati clienti.

Lascia le figlie Ilaria e Zenia, l'ex marito Francesco Milanesio, i generi Igor e Felix, i nipoti Maya e Aaron, le sorelle Elisabetta, Chiara, Barbara, Silvana e Alessia e il fratello Gianni.

I funerali verranno celebrati domani, martedì 20 agosto alle ore 15, nella chiesa di Gesù Lavoratore, dove questa sera (lunedì 19 agosto) alle 19 verrà recitato il rosario.