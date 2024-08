Cuneo, le piogge torrenziali erodono il guado della Mellana: non si passa più

Interrotto il passaggio lungo la pedancola di collegamento tra frazione Mellana di Boves e il Parco Fluiale di Cuneo: le piogge particolarmente forti che hanno colpito la zona dal tardo pomeriggio di ieri (domenica 18 agosto) hanno infatti eroso una sezione di alcuni metri, spingendo l’amministrazione comunale del capoluogo a determinare la chiusura al transito.



“Quello di ieri è stato un evento torrenziale di portata più ampia del solito, che ha portato anche alle problematiche all’acquedotto che la cittadinanza sta esperendo in queste ore – ha commentato l’assessore Gianfranco Demichelis -. La conseguente piena ha portato all’erosione di una parte del guado temporaneo come da previsioni: l’opera stessa è fatta crollare, in questi casi, proteggendo comunque le eventuali persone presenti al di sopra. Interverremo presto per ripristinare la sezione crollata”.

L’apertura a fine luglio

L’attraversamento – e le prospettive di sostituire la versione temporanea autorizzata dalla Regione e finanziata per i due terzi dal Comune capoluogo con una più stabile – è stato oggetto di un partecipato incontro realizzato dal comitato di quartiere lo scorso 21 luglio, che ha visto la presenza della sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, del sindaco di Boves Matteo Ravera e del delegato della Provincia Vincenzo Pellegrino.



Incontro tutt’altro che risolutivo, se non per l’affermazione – una volta di più – della valenza storica, turistica, religiosa, sociale e sportiva dell’attraversamento sul Gesso, e della sussistenza della volontà politica di realizzare una delle già tante idee progettuali chiuse nei cassetti del municipio cuneese. Il nodo continua a rimanere, purtroppo, l’accesso a risorse specifiche.