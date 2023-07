Aeroporto Cuneo-Levaldigi, Lauria: "Non interessa più a nessuno. Quale sarà il suo futuro?"

L’attuale situazione dell’aeroporto Cuneo-Levaldigi, dopo aver infiammato il dibattito pubblico grazie ad alcuni articoli apparsi sul nostro giornale (QUI e QUI), atterra anche nel consiglio comunale del capoluogo di provincia.



A interrogare direttamente la giunta alla guida della città e la sindaca Patrizia Manassero è stato il consigliere comunale Beppe Lauria, da sempre critico rispetto alle politiche che – nel tempo – sono state impiegate a favore della struttura saviglianese.



“Nell’ultimo periodo l’aeroporto sembra non interessare più nessuno – scrive Lauria nel testo dell’interpellanza -. Dopo la ferrovia che non funziona, la barzelletta dell’eterna Asti-Cuneo, la beffa relativamente al reiterato rinvio dell’apertura del tunnel di Tenda, la chiusura dell’aeroporto rappresenterebbe l’ennesima vergogna per il territorio. Che si consumerebbe, tra l’altro, nel silenzio assordante delle istituzioni”.



“Quale posizione prende l’amministrazione cittadina in merito a questa infrastruttura? Si potrebbe parlare di una ‘tassa di scopo’?” chiede ancora il consigliere.



L’interpellanza verrà discussa nel consiglio comunale in programma per la prossima settimana.