Alpifidi ha incontrato il governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio

Nella giornata di ieri, 19 luglio, una delegazione di Alpifidi è stata ricevuta dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, presso la nuova sede regionale, il grattacielo in via Nizza.



Erano presenti, per Alpifidi, il presidente Stefano Fracasso, il vicepresidente Roberto Ganzinelli, il consigliere e presidente del Comitato Esecutivo Ugo Arnulfo e la direzione, con Roberto Ploner e Bruno Bono.



Si è trattato del secondo incontro, a distanza di circa un anno dal primo, ed è stata l’occasione per fare il punto sulle attività del Confidi, sulla sua crescita e sui nuovi prodotti messi in campo a favore delle imprese associate, che hanno superato quota 8.300 e che sono distribuite sul territorio valdostano, piemontese – in particolare sulla provincia di Cuneo – e ligure.



Argomento principale dell’incontro è stata l’analisi e l’illustrazione dei fondi pubblici e delle agevolazioni attive sui territori della Valle d’Aosta e della Liguria, gestite da Alpifidi per conto dei propri associati, e si è proposto al presidente Cirio di valutare misure simili a favore delle aziende piemontesi, mettendo eventualmente a disposizione la struttura di Alpifidi per una progettazione condivisa.



Alberto Cirio si è complimentato con i presenti per lo sviluppo di Alpifidi in questa fase difficile dell’economia, con tassi in continua crescita; ha quindi preso il suo personale impegno per coinvolgere la finanziaria regionale, Finpiemonte, l’organismo deputato a gestire le risorse destinate dalla Regione alle agevolazioni per le imprese, per promuovere un incontro operativo con Alpifidi e dibattere su questi temi.



La sede di Cuneo di Alpifidi è in via I° Maggio 8/10. Risponde ai numeri telefonici 0171/051200 e 366/7862714, e alla mail commerciale.cuneo@alpifidi.it.