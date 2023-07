A Margarita l'iniziativa solidale "A spasso con gli Alpini"

Su iniziativa del Gruppo Alpini di Margarita, è nata un’attività di solidarietà, che si ripete di mese in mese, nel corso dell’estate 2023, alternato mattine e pomeriggi in collaborazione con i volontari dell'associazione Margarita attiva e solidale ed alle assistenti e collaboratrici della casa di accoglienza per anziani di Margarita, accompagnando gli ospiti della struttura in passeggiate e uscite sul territorio locale. Giovedì 20 luglio, in particolare, è stato visitato il parco del Castello della Margarita, ed insieme alla contessa-giardiniera Lucia Ruá, sotto l'ombra di alberi secolari, sono state ascoltate le storie del palazzo nobiliare. Tutti gli ospiti ed accompagnatori sono rimasti affascinati dall'atmosfera che il luogo trasmette, anche se la mattinata è passata molto velocemente.

L’iniziativa si ripeterà ancora nella mattinata di giovedì 24 agosto e nel pomeriggio di mercoledì 20 settembre.



Si ringraziano gli Alpini del Gruppo di Margarita, i volontari dell’Ass. Margarita Attiva e Solidale, nonché i collaboratori della struttura per anziani, per la sinergia creata per questa attività di condivisione e di solidarietà, sperando di poterla ripetere ancora nei prossimi anni.