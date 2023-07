Metti in moto il dono: tutto pronto per la partenza domenica 23 luglio a Villanova Mondovì

Domenica 23 luglio, con ritrovo alle 8 e partenza alle 9 a Villanova Mondovì in Piazza Filippi, ritorna “Metti in moto il dono”, l’evento organizzato dai donatori di sangue della Fidas Monregalese con l'obiettivo di promuovere il dono di sangue e plasma in un periodo, quello estivo, che storicamente registra una forte contrazione delle donazioni, ma nel quale è ancora più importante promuovere la solidarietà per garantire la continua disponibilità di sangue anche durante i mesi più caldi dell’anno. L’iniziativa è rivolta a tutti gli appassionati del mondo dei motori a due ruote (non necessariamente donatori di sangue) e consisterà in un tour che percorrerà le più belle strade del territorio su moto, vespa o scooter.

L’appuntamento del 23 luglio toccherà alcune tra le zone più caratteristiche del monregalese come le langhe e le nostre montagne: attraverso Roccaforte Pianfei e Morozzo, si raggiungerà Carrù per poi inerpicarsi sulle langhe a Clavesana. Si toccherà Cigliè per raggiungere Niella Tanaro dove ci sarà una tappa gastronomica. Si ripartirà per S. Michele Mondovì per assaggiare dolci prelibati e raggiungere Mondovì dove è previsto l’arrivo per le 12.

Per chi lo desidera, nel primo pomeriggio i motociclisti potranno scortare le supercar che parteciperanno all’evento “Salita in Alta Quota”, gara di regolarità che da Corso Statuto raggiungerà Prato Nevoso.

Le iscrizioni possono essere effettuate con SMS o chiamando il 379-1636345. Occorre scegliere tra le seguenti opzioni: A) Moto tour con degustazioni e gadget zero euro. B) Moto tour con degustazioni e gadget + pranzo 15 euro. C) Moto tour con degustazioni e gadget + pranzo + salita a Prato Nevoso 15 euro