My health friend, un nuovo progetto d’innovazione sanitaria sul Cuneese

Fra i 13 progetti recentemente approvati nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera fra Italia e Francia ALCOTRA, che incideranno sul territorio cuneese, figura anche MyHealthFriend (MHF), un’iniziativa che vede a capofila il Centro Ospedaliero Universitario di Nizza e in qualità di partner italiani le Aziende Sanitarie Locali CN1 e CN2, con una ricaduta di 800 mila euro (sui due milioni complessivi) sulla provincia di Cuneo.

MHF nasce dalla capitalizzazione di un altro progetto europeo appena conclusosi, ProSol Giovani; in particolare tesorizza alcune azioni, prodotti, ma soprattutto il patrimonio di relazioni professionali createsi sulla passata programmazione Alcotra. Una ricchezza di rapporti sintetizzabile nella proficua collaborazione, maturata proprio in ProSol Giovani, fra la prof.ssa di Neurologia Sabrina Sacconi, direttrice del Centro di Ricerca per le Malattie Rare del Centre Hospitalier Universitaire de Nice, e il Dr. Franco Fioretto, direttore del Dipartimento Interaziendale Materno Infantile dell’Asl CN1. Dalla loro comune volontà è nato questo nuovo progetto, che mira a prevenire o ridurre l'impatto socio-sanitario delle malattie croniche e neurologiche in particolare, incidendo con soluzioni sanitarie innovative sulla disparità di accesso alle cure, dovuta all'isolamento geografico e alla scarsa presenza di personale sanitario in territorio rurale e montano.

Un’inedita applicazione digitale MyHealthFriend, multimediale e multilingue, veicolerà risorse che permetteranno di effettuare attività di auto-riabilitazione anche al proprio domicilio, autonomamente o sotto l’accompagnamento e la sorveglianza del personale sanitario. Professionisti di entrambe le nazioni coinvolte contribuiranno allo studio e alla realizzazione di questi moduli di home-coaching ed auto-riabilitazione. Altri contenuti guarderanno alla popolazione più generale, concentrandosi sulla promozione del benessere globale e all’impatto sulla salute di fattori come attività fisica, alimentazione, sonno, relazioni e benessere mentale.

Un’ulteriore parte del progetto consisterà in una vera e propria sperimentazione su un campione controllato di pazienti italiani e francesi, affetti da patologie neurologiche croniche.

La collaborazione di ASLCN1 e ASLCN2 garantirà un interessamento dell’intero territorio provinciale e offrirà il contributo e la competenza di più Dipartimenti sanitari.

La stessa Regione Piemonte ha deciso di patrocinare il progetto, che monitorerà e valuterà grazie al proprio Istituto di Ricerche Economico Sociali.