Un one mime show in piazza della Rossa a Busca

Venerdì 28 luglio appuntamento con l’arte del mimo in Piazza della Rossa a Busca. Ultimo appuntamento della rassegna “Sì di Venere” organizzata da Santibriganti Teatro in una collaborazione con il Comune di Busca, il Comune di Dronero e il Contributo della Fondazione CRC.

Un grosso cubo nero da cui spunta una bizzarra valigia e dalla valigia un eccentrico personaggio. “From a Suitcase” è il one mime show di un mimo tanto elegante quanto strampalato, protagonista di un’insolita sequenza di sketch comici che accompagnano il pubblico in un mondo assurdo, in cui tutto può succedere.

Un universo ribaltato dove anche gli oggetti più comuni, come un rotolo di scotch o una busta delle lettere, cambiano la propria natura e diventano gioco. Improbabili incidenti, gag, improvvisazioni e sorprese sono solo alcuni degli ingredienti che rendono questo spettacolo assolutamente coinvolgente.

Sì di Venere, Teatri d’Estate

Decima edizione, dal 23 giugno al 28 luglio nei Comuni di Busca e di Dronero

Spettacolo a Ingresso Libero