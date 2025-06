Racconigi scende in piazza per la pace

In un momento storico segnato dal dilagare di guerre e conflitti, la comunità racconigese risponde con un gesto concreto di solidarietà e impegno civile. Sabato 28 giugno, dalle ore 10 alle 19, piazza Castello (lato Municipio) ospiterà “In piazza per la pace”, una giornata aperta a tutti, promossa da numerose associazioni locali, per rompere il silenzio e l’indifferenza che spesso circondano le tragedie umanitarie.

Fulcro dell’evento sarà una mostra fotografica dedicata a Gaza, curata dalla fotografa carmagnolese Gisella Molino, che sarà presente all’inaugurazione prevista per le ore 11. Attraverso immagini potenti e toccanti, la mostra offrirà uno spunto per riflettere sulle sofferenze delle popolazioni colpite dai conflitti. Durante la giornata saranno anche lette e raccontate testimonianze dirette sulle guerre in corso e le loro conseguenze umane e sociali.

L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, vuole essere non solo un momento di raccoglimento e denuncia, ma anche un’occasione per costruire proposte concrete e condivise per il futuro. Gli organizzatori invitano infatti i partecipanti a portare idee e suggerimenti per nuove iniziative di pace e solidarietà.

A sostenere l’iniziativa è un ampio fronte della società civile racconigese. Hanno infatti aderito Agesci Racconigi 1, Fondo di Solidarietà, Mandacarù, Anpi Sezione di Racconigi, Associazione Mai+Sole, Progetto Cantoregi, Sul filo della Seta, Associazione Le Serre, Sinistra Racconigese e il Circolo Partito Democratico di Racconigi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il comitato organizzatore al numero 349/51.92.100 (Giorgio Tuninetti).