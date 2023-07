A Ceresole d'Alba la commemorazione dell'eccidio del 22 luglio del 1944

Si è svolta venerdì 21 Luglio alle 21.00 a Ceresole d'Alba la commemorazione nel 79 esimo anniversario per ricordare l’eccidio perpetrato dai nazifascisti il 22 luglio 1944, quando nove giovani ceresolesi furono catturati in quanto renitenti alla leva e, dopo un sommario processo, impiccati a due balconi della via centrale (poi ribattezzata via Martiri) nei pressi dei quali oggi si trovano due lapidi che commemorano la tragedia.

Quest'anno è stata anche ricordata la figura di un altro grande e illustre Ceresolese: Bruno Caccia, procuratore di Torino a 40 anni dal tragico assassinio avvenuto a Torino, nella via davanti alla propria abitazione il 26 giugno 1983. Bruno Caccia fu l'unico magistrato ucciso dalla ‘ndrangheta perché con lui non si poteva scendere a patti.



La serata ha visto la presenza del presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, del Procuratore Capo di Asti dott. Biagio Mazzeo della Vice Sindaca di Torino Michela Favaro, del Presidente Associazione Sindaci del Roero Silvio Artusio oltre che di numerosi sindaci e amministratori del Roero.



Durante la serata Luisa e Lisa per il Centro Giovani "Strike UP" hanno letto alcuni brani sui temi dei Martiri e del Procuratore Caccia. E’ seguito l’intervento commosso e personale di Paola Caccia, in ricordo del papà, in particolare della sua dimensione privata vissuta a Ceresole come momento di tranquillità e relax. Al termine della serata sono state omaggiate le lapidi dei 2 balconi dove i ragazzi furono impiccati e il Monumento ai Caduti. E’ terminata con il tradizionale lancio dei palloncini a cui sono stati legati i messaggi di pace dei piccoli di Ceresole.



L’Amministrazione comunale ringrazia tutti gli ospiti per la partecipazione, la popolazione intervenuta numerosa, i tanti giovani presenti, le Associazioni presenti che hanno come sempre dato un c ontributo fondamentale (Alpini, Protezione Civile, Proloco, Biblioteca, Centro Giovani, personale del Comune).