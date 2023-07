Tanti appuntamenti nella Granda per questo fine settimana di luglio

Feste di paese e manifestazioni

Appuntamenti in Langa

A Roddino riparte la nuova edizione dell’ormai tradizionale appuntamento con musica, teatro arte e gastronomia Mataria ‘d Langa (pazzia di Langa), organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco Roddino. Sabato 22 appuntamento con i Gang, con la speciale partecipazione di Cisco e Paolo Bonfanti. Domenica 23 serata tutta da ballare con i Divina e con Gian Bassignana dj, a ingresso gratuito. Durante le serate è previsto servizio bar e ristoro a partire dalle 19 con ricco menù piemontese e balcanico, per tutti i gusti. Domenica 23 luglio si potrà gustare la grigliata mista di carne a cura degli amici “costinari” di San Lorenzo. Consigliata la prenotazione.

Lunedì 24 luglio andrà in scena lo spettacolo teatrale “Premiata merceria Spatusso” con la compagnia “Il Nostro Teatro di Sinio”, a ingresso gratuito. Info: www.facebook.com/proroddino

Enogastronomia, musica e sport nei giorni di festa a Rocchetta Belbo, fino al 24 luglio, in occasione della Festa patronale di sant’Anna. Sabato 22 luglio, alle 20, ci sarà la grigliata con formaggi di Langa e dolce, accompagnata dalla musica di Sir William. Nella mattinata di domenica 23 è previsto il raduno di trattori, Vespa e auto d’epoca, con aperitivo e pranzo in piazza. Nel pomeriggio, alle 17, inizierà la camminata nei boschi alla quale seguirà la cena a base di pesce e la musica da ballare dagli anni Settanta ai Duemila con la discoteca mobile Cruisersound.

La festa si concluderà lunedì 24. Info e programma completo: www.facebook.com/people/Proloco-Cuj-Dej-Formentin-Rocchetta-Belbo/100066734918902

Levice in Festa 2023 è in calendario questo fine settimana nel paese dell’Alta Langa con tanti appuntamenti. Sabato 22 dalle 19.30 aprirà lo stand enogastronomico con carne alla brace, alle 21 musica con l’orchestra Bruno Mauro, ad ingresso gratuito. L’area bimbi garantirà il divertimento dei piccoli. Domenica 23 alle 20 cena con menù di pesce. Manu e Pino show presenteranno canzoni della musica italiana da cantare insieme. Prenotazione obbligatoria. Area bimbi per intrattenere i più piccoli. La festa proseguirà martedì 25 con la Porchetta di Tarcisio e musica con Sonia De Castelli. Info: www.facebook.com/proloco.levice

Si chiama Lunghe Langhe il raduno che, annualmente, Alba chapter organizza per portare sulle colline i tanti appassionati delle Harley Davidson. Fino a domenica 23 arriveranno circa settecento harleisti, provenienti anche da Svizzera, Germania e Francia. Tra le tappe: Cossano, Benevello, Rodello, Guarene e Novello. Info: www.facebook.com/albachapter

A Dogliani ultimo appuntamento con Vibrazioni, enogastronomia e musica per gli aperitivi serali. Sabato 22 luglio dalle 18 a Dogliani Castello, per tutta la serata ci saranno animazione, musica, food and drink nelle vie e piazze del borgo antico. Info: www.facebook.com/prolocodogliani e www.facebook.com/comunedogliani

Appuntamenti nel Roero.

Continua, nella frazione Baroli a Baldissero d’Alba la “Festa d'Estate”. Sabato 22 luglio, dalle 19.30, “Pinsa Party” seguito dal “Gin Tonic Party”, con serata danzante caraibica, condotta dal gruppo Manos Arriba, su ballo a palchetto. Domenica 23 sarà invece la volta della cena della “Porchetta a Go-Gò” del leggendario Tarcisio. A seguire, karaoke con Andrea Giardino. Le cene sono su prenotazione. Info: https://comune.baldisserodalba.cn.it

A Canale d’Alba questo fine settimana anteprima dell’80°Fiera del Pesco. Sabato 22 luglio, dalle 21.30, andrà in scena Alexander Rya. Sabato aprirà anche l’Ostu der masche, che proporrà piatti roerini su prenotazione per tutta la durata dei festeggiamenti. Domenica 23 luglio, la giornata si aprirà alle 10 con il taglio del nastro della rinnovata Piazza Trento&Trieste, oggetto in questi mesi di un profondo lavoro di riqualificazione. In piazza Italia, alle 11, verrà inaugurata la Fiera, con i suoni della Triuggio Marchin' Band. Alla sera, doppia proposta: con il cabaret di Raul Cremona ancora in piazza Italia, e il ballo liscio con l'orchestra di Matteo Bensi presso l'Anfiteatro.

Info e programma fino al 30 luglio: www.facebook.com/entefieradelpesco

La festa patronale di San Giacomo è un appuntamento irrinunciabile nella frazione Cornale di Magliano Alfieri. Sabato 22 ci sarà la cena degli gnocchi, su prenotazione, accompagnata dalle danze con l'orchestra Liscio Simpatia. Gran finale domenica 23 luglio, alle 20, con il “pasta party” per tutti, offerto dalla Pro Loco, e la ricca tombola. Per tutta la durata dei festeggiamenti, saranno operativi il bar e il banco beneficienza. Info: www.facebook.com/circoloacli.cornale

Questo fine settimana Guarene ospita la Festa Patronale di San Giacomo. Due soli giorni di appuntamenti, che spazieranno dai momenti istituzionali a quelli di cultura, enogastronomia ed anche benefici, con il concerto solidale. Sabato 22 luglio al Castello il paese riceverà la Bandiera del “I Borghi Piu' Belli D'Italia” e verranno consegnate le costituzioni ai diciottenni, a partire dalle ore 18. A seguire aperitivo offerto a tutti i partecipanti sul Belvedere. Alle 21 è in programma la Cena di gala "Istanti - L'arte va in scena" intervallata da momenti di arte e cultura. Prenotazione obbligatoria. Intrattenimento per i bambini. Domenica 23 luglio si chiuderà con il concerto del Chorus 2000 nella chiesa della SS Annunziata, alle ore 21.00 il cui ricavato sarà devoluto all' Sezione AIL di Cuneo "Paolo Rubino" ODV . Info: www.facebook.com/prolocoguarene

Appuntamenti nel Monregalese.

Mondovì e Motori – Week End con le Vecchie Signore torna nel monregalese con le splendide vetture che hanno segnato un’epoca. Saranno presenti oltre cinquanta equipaggi provenienti dall’Italia e dalla vicina Francia, tutti costantemente con vetture ante 1940. Sabato 22 luglio, da Vicoforte partirà il tour delle “Vecchie Signore”, in direzione Mondovì, dove dal pomeriggio le vetture verranno allineate ed esposte nel Centro Storico di Mondovì Breo. Dalle Valli Cuneesi, raggiungeranno le vie di Mondovì Breo anche i camion d’epoca, che stazioneranno in Piazza Ellero. Presente anche una rappresentanza di autobus. Alle 21 circa, è prevista la presentazione delle “Vecchie Signore” ed equipaggi in costume d’epoca, in Piazza Ellero. Domenica sarà dedicata all’Evento Supercar con la “Salita in Alta Quota, Mondovì – Prato Nevoso”, e il tributo al “Car Designer del Secolo”, Giorgetto Giugiaro.

In Piazza Maggiore, fin dalla mattinata, sarà possibile ammirare iconiche vetture che hanno fatto la storia del Car Designer. In simultanea all’evento Supercar, andrà in scena “Metti in Moto il Dono”, giro motociclistico volto a sensibilizzare le donazioni di sangue e plasma. Info e programma completo: www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/mondovi-e-motori

In questo fine settimana di luglio Bagnasco tornerà a colorarsi di nuovi, splendidi murales che, con l’edizione 2023 di Bagnasco a Colori, arricchiranno il paese della Valle Tanaro. Appuntamento sabato con la Notte a colori, dalle 19.30 sono in programma il percorso gastronomico e spettacoli per le vie del paese. Domenica sarà la giornata di Bagnasco a Colori: da mattina a sera artisti, musicisti, pittori ma anche mercatini e tante altre sorprese invaderanno il centro storico in via Basteris. Dalle 11 si terrà anche l’esibizione del Bal do Sabre lungo tutta la via e dalle 19 cena nel Parco Manifestazioni con serata gastronomica e piatto tipico “polenta saracena”. Alle 23 l’estrazione della lotteria con ricchi premi. Info: http://prolocobagnasco.it

È festa anche a Rocca Cigliè: sabato alle 21, si esibiranno gli “Amis dla Madlana” di Fossano, una corale con fisarmoniche che intratterrà il pubblico in piazza. La domenica alle 16.30 è in programma la camminata dell’amicizia, alle 20 l’apericena al tramonto (su prenotazione) ed alle 21.30 lo spettacolo teatrale con il GeriaTrio (Filippo Bessone, Attilio Ferrua e Giampiero Gregorio).

La camminata, aperta a tutti, sarà su sterrato ed all’ombra e porterà alla scoperta delle cappelle del territorio e dei vigneti sorti con il recupero dei terreni incolti. Durante le feste sarà possibile visitare la torre. Info: pagina Facebook proloco Rocca Cigliè.

A Monasterolo Casotto sabato alle 17.30, verrà inaugurata la scala interna della che permette ai visitatori di raggiungere la passatoia in cima da cui si può ammirare un panorama mozzafiato, che si apre su tutta la val Casotto fino quasi a Pamparato. Dopo l’inaugurazione sono previsti l’aperitivo, prima della serata Paella con sangria e dolce presso il campo sportivo su prenotazione. Serata musicale con Dj Jerry. Info: www.instagram.com/proloco.monasterolo

Sempre a Monasterolo Casotto, domenica 23 luglio è in programma la camminata in 4 tappe sul Sentiero Landandè Il Comitato Landandè ha organizzato una camminata a tappe gastronomiche sul petalo giallo aperta a tutti. Il percorso è quasi interamente all’ombra dei bellissimi castagni del paese, di circa 10 km totali, comprensivo di 4 tappe con degustazione. La spesa per la partecipazione e di 15 euro per gli adulti e di 8 euro per i bambini fino ai 10 anni. Il ritrovo, presso il campo sportivo di Monasterolo alle 8.30 con partenza alle 9. Servizio bar attivo alla partenza ed all’arrivo. Info e contatti per prenotare: www.facebook.com/sentierolandande

Nella frazione Cardini di Roburent sabato 22 luglio torna il Monte Alpet Bike Fest con musica, lo show di freestyle motocross e buon cibo. Su prenotazione i posti limitatissimi sotto la pedana di salto dalle 18 alle 19 per fare l’aperitivo con i piloti che poi salteranno. Parte del ricavato dell’aperitivo sarà devoluto in beneficenza all’Ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino. Per la grigliata e gli show (ore 21 e 22.30) non occorre prenotare. La domenica la festa proseguirà dalle ore 10 sul Monte Alpet alla baita Grupia con il Dj set.

Info: www.facebook.com/CardiniDiRoburent

Prato Nevoso, Frabosa Sottana, si prepara ad accogliere fino al 23 luglio la Sagra dell’Acciuga.

È l’occasione perfetta per gustare la prelibatezza marina, in una varietà di ricette tradizionali e al tempo stesso innovative. Nei giorni della sagra i visitatori potranno passeggiare tra gli stand gastronomici vivere momenti di convivialità, condividendo la passione per il cibo e vivendo l’atmosfera tipica delle feste di paese, grazie anche allo show di musica dal vivo, che sabato sera accompagnerà la manifestazione. Il menù preparato per l’occasione comprende un cono di acciughe oppure un cono misto, il primo piatto “pasta del marinaio” (sugo al pomodoro, acciughe, olive e capperi), dolce e acqua al costo di 20 euro.

Info: www.facebook.com/PratoNevoso

Appuntamenti nel cuneese e valli

Si celebrerà a Monterosso Grana la tradizionale festa patronale dedicata a San Giacomo con un ricco programma fatto di spettacoli, luna park e intrattenimento. Sabato 22 ci sarà la gara di bocce nel pomeriggio ed alle 15 l’inaugurazione del nuovo Punto Info Turistico. Alla sera pizza in consolle presso il campeggio “Roccastella” con il DJ Mattia Dutto. Domenica 23, dopo la Santa Messa alle 10.00, si svolgerà la processione accompagnata dalla tribaldetta e dalla Banda musicale di Bernezzo. A seguire aperitivo sulla piazzetta della chiesa. Dalle ore 8, nel concentrico, mercatino di prodotti tipici artigianali, sculture in legno di Barba Brisiu e alle 12 arrivo dei cavalieri della Valle Grana e associazione Acste. Alle 14.00 apertura del banco di beneficenza e mostra di quadri del pittore Luciano Seddaiu, 1° ritrovo di auto sportive, storiche e tuning, alle 16 giochi popolari e dalle 19.00 serata gnocchi. Alle 21 presso l’oratorio ci sarà la proiezione del video sui rifugi alpini “Il piatto forte dei Rifugi”. Gran finale lunedì 24 luglio con bocce, polentata e falò di San Giaculin.

Info: www.facebook.com/ComuneMonterossoGrana

A Cuneo, fino al 30 luglio, continuano gli appuntamenti con la spettacolare Cuneo Illuminata. In questo fine settimana sono in programma l’esposizione veicoli Sparco, visite guidate e aperitivi.

Sabato ci saranno i mercatini di artigianato artistico in via Roma, a partire dalle 16; si potrà partecipare al tour per scoprire la città e i suoi piccoli e grandi segreti; al termine, ricco aperitivo.

Sabato e domenica alle 22 e alle 22.20 in piazza Galimberti e in via Roma andrà nuovamente in scena lo “Spettacolo di luci a tempo di musica”. Domenica è anche in programma in piazza della Costituzione, la prima nazionale del musical "La sirenetta. Il ritorno di Ariel".

Info: www.facebook.com/cuneoilluminata e www.cuneoilluminata.eu

Tempo di festa a Pontechianale, dove fino al 23 luglio si terranno le celebrazioni della festa di Santa Maria Maddalena e la passeggiata gastronomica “Cantalago”. Sabato 22 luglio, messa alle 10, seguita dal tradizionale incanto. Alla sera, alle 19.30 davanti al ristorante “La Fusino” ci saranno la polentata e il concerto del gruppo folk Lou Tapage previsto per le 21.30. Domenica 23 luglio, spazio alla terza edizione de “Il Cantalago”, la passeggiata enogastronomica sulle rive del lago artificiale di Pontechianale. Durante la giornata, a partire dalle 9, verrà allestito il mercatino dell’antiquariato lungo l’area pedonale del capoluogo. Alle 14.30, in piazza del Municipio, si terrà il gioco di squadre di cultura musicale “Sei Forte!”.

Info: www.facebook.com/prolocopontechianale2018

Sabato 22 e domenica 23 luglio a Trinità si svolgerà la commemorazione della Brusatà, in ricordo del saccheggiamento del paese da parte dei tedeschi nella Seconda guerra mondiale. L’evento si apre sabato 22 alle 21 con l’accoglienza della delegazione siciliana del Comune di Petralia (paese gemellato). Molti gli appuntamenti in programma domenica 23 luglio: 10 in biblioteca si terrà il convegno “La Brusatà” e poi verrà consegnata la costituzione ai diciottenni; alle 13 si terrà il pranzo su prenotazione, alle 17 sfilata al soggiorno per anziani, alle 17.30 discorso delle autorità, presentazione della delegazione siciliana e rappresentazione della “Pantomima della Cordella” al parco Allea; alle 19.30 al Teatro Garavagno, la compagnia teatrale “Gli Instabili” presenta “Viva Churchill” e infine alle 21 in Piazza Umberto I “Un bocon ed pan sota le steile”. Info: www.comune.trinita.cn.it

L’Associazione “Kairune” propone una serata musicale con i “Trelilu” sabato 22 luglio (ore 21, ingresso libero) presso “il Teatro all’Esterno” di Cervasca. In tale occasione a cura del Bar Cetty di Cervasca sarà possibile cenare con ottimi panini con salsiccia e abbondante birra. L’Associazione “Kairune” da anni sta portando avanti un progetto di aiuto e sostegno di una struttura scolastica in Kenya denominata “Don Cugnod Primary School” dove, al

momento, 250 ragazzi vengono fatti studiare, provvedendo a loro in ogni cosa. Quest’anno occorrerà costruire una nuova aula-classe attrezzata con materiale per laboratorio di chimica, biologia e fisica.

Torna la festa della collina di Verzuolo. Sabato 22 e domenica 23 luglio si celebra Santa Cristina con un programma ricco e variegato. Sabato alle 14 ci sarà la gara di petanque. Alle 19 la “Cena con I Ciat” (costo 18 euro). Alle 21 la compagnia teatrale “J Motobin ” presenterà la commedia dal titolo “Non ti conosco più”, con ingresso libero. A fine serata illuminazione del Campanile e canti intorno al falò. Domenica alle 10.30 la messa solenne e la processione; seguirà l’incanto. Alle 13 il pranzo (costo 20 euro) e nel pomeriggio merenda per grandi e piccini. Sarà presente il servizio bar. Info e contatti per prenotare: pagina Facebook associazione “Ciat ca Ramoignu

Festa a Sant’Antonino a Salmour con la Sagra dei prodotti tipici. Sabato 22 luglio alle 20.00 ci sarà la serata “fassona piemontese al forno” a 20 euro su prenotazione. Alle 21.30 è in programma la serata danzante con l’orchestra “Sonia De Castelli”. Domenica 23 luglio alle 18.30 verrà inaugurato il percorso ciclo pedonale in frazione Lucchi. Alle 20.00 ci sarà la serata “spaghetti allo scoglio” a 20 euro, su prenotazione. Alle 21 si danzerà con l’orchestra “I Roeri”. Info e locandina: www.comune.salmour.cn.it

Spettacoli e musica

Sabato 22 a Sommariva Perno alle 21 in piazza Montfrin, la Fisorchestra “Rossini”, diretta dal maestro Marco Polidori, si esibirà nello spettacolo “La fisarmonica in concerto", con opere dei grandi autori classici e contemporanei. Ingresso libero.

Info: www.centroculturalesanbernardino.it

Sabato alle 21.30 all’Auditorium Horszowski di Monforte d’Alba è in programma un concerto internazionale straordinario nell’ambito di Monfortinjazz: sul palco arrivano i Tower Of Power, band californiana capitanata dal batterista David Garibaldi, attiva dal 1970. I Tower Of Power costituiscono un vero e proprio riferimento per quanto riguarda la musica funk, stilisticamente e tecnicamente unici. Info: www.monfortinjazz.it

I ruderi del Castello di Belvedere Langhe si animeranno sabato dalle ore 19.30 con il meglio del rock’n’roll Anni ’90 e 2000, a cura della BelvedereDuemilaEventi, con la musica degli “OK for Tuesday”. Il progetto portato avanti da Davide Voghera (basso), Fabio Taricco (batteria), Enrico Albesiano (chitarra) e Davide Diano (chitarra e voce) e al debutto live con brani di Red Hot Chili Peppers, Nirvana, Foo Fighters, Muse e Nickelback. Obbligatorio il tesseramento a euro 10; dalle ore 18 il mercatino dell’artigianato ad ingresso libero, dalle 19.30 aprirà l’area Food con gli stand della Birra Fre di Carru ed il Rock Burger Truck.

Info: www.facebook.com/BelvedereduemilaEventi

Sabato 22 luglio, alle ore 21, il Cortile della Maddalena ad Alba ospiterà il concerto degli Astor Novas, band interamente composta da giovani allievi ed ex allievi del civico Istituto Musicale di Alba. Il programma della serata unisce jazz, blues e swing, con alcuni cenni di cantautorato italiano, dando vita a un viaggio immaginario, movimentato e coinvolgente. Ingresso libero, senza prenotazione. In occasione dell’evento la Biblioteca civica e il Museo civico resteranno aperti dalle 20.30 alle 23. Info: pagina Facebook Comune di Alba

Il Festival dei Saraceni ha in calendario per sabato alle 17 nell’Oratorio di Sant’Antonio a Pamparato “Le tre scuole del Barocco europeo” con l’Ensemble vocale e strumentale dell’Istituto Stanislao Cordero di Pamparato con un programma che spazierà dalle opere dell’inglese Henry Purcell, a quelle dei tedeschi Johann Sebastian Bach e Georg Philipp Telemann e di Antonio Vivaldi; ingresso libero. Domenica, alle 16, nel Santuario di Vicoforte ci sarà “Inter Vocis ‐ Rassegna Corale Acp” con l’Ensemble Claricantus e il Coro Polifonico San Giovanni Battista e la Compania dij Cantor e il Coro CSC Valrilate. Info: www.academiamontisregalis.it

In arrivo in Valle Maira “Musica in cammino 2023”, un programma di eventi che animeranno le serate estive sandamianesi, promossi dall’amministrazione comunale con la collaborazione dall’associazione Escarton APS. Serate di musica, convivialità e tanto divertimento.

Sabato 22 luglio alle 15 è in calendario “Impariamo a ballare occitano” con Federica Raggi sotto il Pellerin in Via Roma a San Damiano Macra. Alle 21 nell’Area Arena all'aperto, appuntamento con il BalFolk con il Trio Brio. Ingressi liberi e gratuiti.

Info: www.facebook.com/escarton.associazioneculturale

Sabato 22 alle 17 il Teatro della Pietra a Bergolo ospiterà una delle tappe della rassegna “Suoni delle Colline”, organizzata da Alba Music Festival. Il concerto, intitolato Romanze e Danze, vedrà sul palco Davide Alogna al violino e Andrea Bacchetti al pianoforte. Saranno eseguite musiche di Tartini, Mozart, Beethoven e Bartók. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Info su www.albamusicfestival.com

Proseguirà fino al 6 agosto il programma del Festival Contaminazioni, raffinata rassegna concertistica ospitata nel borgo montano di Frabosa Soprana. Lo spettacolo «Ti presento Carmen» andrà in scena sabato 22 luglio, nella sala polivalente alle 21, con una serata dedicata alla grande opera lirica in formato pocket: tratta dalla «Carmen» di Bizet e scritta da Lucia Margherita Marino, il pubblico ascolterà la storia della bella sigaraia spagnola con le arie più belle dell’opera più rappresentata al mondo. Sul palco salirà Eclettica, l’Orchestra Giovanile di Estemporanea. Ingresso libero. Info: www.estemporanea.eu/1684/ti-presento-carmen

Sabato 22 luglio, alle ore 21.30 l’Ecomuseo Terra del Castelmagno di Monterosso Grana, ospita Grazie dei fiorì, un libero omaggio in forma di recital narrativo-musicale alla città di Marsiglia. Una performance dove è la contaminazione dei linguaggi a creare una drammaturgia della scena che procede tra evocazione, dialoghi serrati e canzoni. Ingresso: 5 euro.

Info: www.terradelcastelmagno.it

Sabato 22 e domenica 23, il festival Occit’amo fa tappa in Valle Maira. Il primo appuntamento è alle 21.30 a Cartignano, con la partecipazione del gruppo folk irlandese “Willos’”. Domenica 23 luglio, Occit’amo si sposta ad Elva. A partire dalle 11 avrà luogo lo stage “Danze della Guascogna e del Languedoc” a cura di Daniela Mandrile, con visita delle borgate in musica e pranzo occitano a seguire. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, si terrà il Bal d’Ista con la partecipazione dei Brankà Bodegaires e della Superbandia, in un concerto che richiamerà musicisti provenienti dalla città di Tolosa e suonatori delle vallate occitane del Cuneese. Info: www.occitamo.it/valle-maira

A Mondovi Il Festival Piazza di Circo nell’ultima settimana ospiterà l’Hibryd Festival della Fondazione Cirko Vertigo. Sabato 22 alle 21.30 è in programma Soul of Nature - Artemakia sotto lo Chapiteau Piazza della Repubblica. Ingresso 5 euro. Una vera e propria favola acrobatica che l'autore e regista Milo Scotton dedica alle generazioni future. La chiusura del Festival è affidata a Immaginaria, domenica 23 luglio alle 22 sotto lo Chapiteau. Durata 45 minuti, ingresso 3 euro. Info: www.piazzadicirco.it/programma-2023

Domenica 23 luglio a Cuneo in piazza della Costituzione andrà in scena il Musical La Sirenetta, una storia che ha emozionato intere generazioni, scenografie da favola e musiche coinvolgenti vi accompagneranno in un emozionante viaggio negli abissi degli oceani.

Liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Hans Christian Andersen, è la storia di Ariel, figlia di Tritone Re del mare, una ragazzina per meta pesce e metà umana, che vive negli abissi degli oceani, libera e felice, accompagnata sempre dal suo fidatissimo amico Sebastian, uno strano e pasticcione Crostaceo Rosso che, a modo suo la vuole proteggere da tutte le insidie ed i pericoli nascosti nei fondali marini. Biglietti in vendita online su www.promocuneo.it

La XVIIma edizione di Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival farà una tappa a Savigliano il 23 luglio, nei suggestivi spazi del Museo Ferroviario Piemontese. Domenica, alle 15, andrà in scena lo spettacolo "Fermata a richiesta". Il biglietto d’accesso all’evento costa 3 euro.

Info: https://www.festivalmirabilia.it

Nel “Bosco Fatato” a Montaldo Roero appuntamento domenica 23 luglio, alle 16, nella selva adornata accessibile dal sentiero sulla strada che da Montaldo conduce a Monteu Roero: al centro della scena, ci sarà la compagnia “Involo” e il teatro di figura con Josephine Art, tra marionette e burattini. Spettacolo ad offerta libera.

Cultura, castelli aperti e musei

Il Salone del Libro di Montagna è in programma sabato 22 e domenica 23 luglio presso la Confraternita di Frabosa Sottana. L’appuntamento prevede presentazioni librarie e convegni cui prenderanno parte scrittori, giornalisti, studiosi ed esperti.

Il programma propone, al termine dell’inaugurazione, in programma alle ore 10,30 di sabato 22 luglio, il convegno «La castanicoltura in provincia Granda tra passato, presente e futuro. Le proprietà nutrizionali della castagna. Le varietà antiche della castagna nelle nostre valli». Ricca di personaggi di primo piano si preannuncia anche la parte del programma riservata alle presentazioni letterarie. Saranno nove i libri che verranno presentati direttamente dagli autori. Ingresso libero. Il programma completo degli eventi è consultabile sul sito della manifestazione www.frabosasottana.com e su www.salonelibromontagna. blogspot.it, oppure sulla pagina Facebook “Salone-Libro- Montagna-Frabosa”.

L’appuntamento estivo della quarta domenica del mese di “Al Museo in Famiglia” al castello di Magliano Alfieri è domenica 23 luglio, quando grandi e bambini potranno andare insieme alla scoperta degli spazi e della storia del maniero roerino. Per tutta la giornata si potrà acquistare all’ingresso del castello un kit di gioco per avventurarsi lungo i percorsi museali che si snodano tra le stanze del maniero: il Museo di Arti e Tradizioni popolari, con la sezione dei Soffitti in Gesso, e il museo dedicato al Teatro del Paesaggio delle colline di Langhe e Roero.

Info: www.barolofoundation.it e www.castellodimaglianoalfieri.com

Go Wine promuove la quinta edizione di un doppio appuntamento di degustazioni nella cornice esterna del Castello di Magliano Alfieri. Sabato 22 “Serata... in bianco”, con 100 vini bianchi italiani proposti, mentre sabato 29 toccherà a “Serata... in rosso”, con una selezione di 100 vini rossi italiani. L’evento - organizzato da Go Wine, con l’associazione Amici del Castello Alfieri, che cura anche la parte food - si propone di dare voce ad altre due eccellenze di Magliano Alfieri: le albicocche e lo zafferano. Info: www.gowinet.it

Nella serata di sabato 22 luglio la Biblioteca Storica di Saluzzo (Via Volta, 8) aprirà straordinariamente le sue porte ai visitatori, alla scoperta dei personaggi che hanno scritto la storia della città. Dalle ore 21.00 alle 24.00, con visite gratuite a cadenza oraria e ultimo ingresso alle 23.00. Info: www.facebook.com/MuseiSaluzzo e https://visitsaluzzo.it/events

A Bastia Mondovì la chiesa di San Fiorenzo, con una superficie dipinta di ben 326 mq, rappresenta il ciclo affrescato del XV secolo più esteso del Piemonte. Da luglio a ottobre, domenica a festivi dalle 15 alle 19, visite guidate su prenotazione scrivendo a infosanfiorenzo@libero.it