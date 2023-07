Traffico in tilt sulla Statale 28 a causa di un incidente stradale in territorio di Nucetto

Lunghe code si registrano in questi minuti lungo la Strada Statale 28 del Colle di Nava a causa di un incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio in territorio di Nucetto.



Il sinistro ha visto coinvolte due automobili, andate a scontrarsi in modo fortunatamente non grave all’altezza dell’incrocio per Perlo.



L’organizzazione dei soccorsi e l’effettuazione dei rilievi da parte dei Carabinieri, giunti in loco insieme ai sanitari del servizio regionale 118, sta provocando importanti disagi alla già intensa circolazione dei veicoli di rientro dalla Liguria sulla direttrice per Ceva.