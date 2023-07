Ferrovia Cuneo-Nizza, l'assessore Gabusi come Dumbo?

Riceviamo e pubblichiamo:

Alcuni mesi fa abbiamo accostato l’Assessore regionale ai trasporti Gabusi al malato immaginario di Molierè, perché circondato da cattivi consiglieri.

Oggi ci riproviamo con Dumbo, il celebre elefantino che, nelle favole, riesce persino a volare.

Nella realtà però gli elefanti non volano e non bisogna credere a chi ce lo racconta.

Dire che non si può fare la quarta corsa sulla Cuneo-Ventimiglia/Nizza perché devono fare la manutenzione corrente della linea è come raccontare che gli elefanti volano.

In ferrovia le esigenze di manutenzione (sacrosanta) vengono soddisfatte stabilendo periodicità e durata degli interventi. In tali periodi, ovviamente, i treni non possono circolare. Nel caso si cercano altre fasce orarie.

Gli stessi problemi vengono affrontati e risolti su linee molto più trafficate.

L’Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte dovrebbe adoperarsi per questo e invece non trova niente di meglio di accusarci di falsità. Nessuna falsità, ma in questo modo svicola dal punto principale e cioè che non abbiamo la quarta corsa. Glielo ricorderemo spesso.

Speriamo di essere in tanti a farlo. Invitiamo anche i Sindaci e gli Enti del territorio, molto impegnati sul tema della viabilità, a tenere il punto sulla quarta corsa.

Non ci stancheremo mai di ricordare che in questo periodo le comunicazioni stradali via tunnel del Tenda tra Italia e Francia SONO INTERROTTE.

Il treno è l’unico mezzo possibile e infatti è richiestissimo. Capita che i passeggeri vengano lasciati a terra perché ci sono pochi treni e pochi posti disponibili! La 4a corsa è necessaria e urgente.

Alla fine il piccolo Dumbo diventa un eroe e compie grandi imprese. Speriamo che ci riesca anche Gabusi (intendiamo la 4a corsa.. assolutamente NON provi a volare).

Comitato ferrovie locali Cuneo