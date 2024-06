Casteldelfino: 36 mila euro dalla Regione per il tetto dell’ex colonia ‘Mater Dei’

Buone notizie per Casteldelfino: la Regione Piemonte ha stanziato oltre 36 mila euro per il ripristino della copertura del fabbricato della ‘Mater Dei’ (ex colonia ed ex caserma ‘Bricherasio’).

Il finanziamento, ottenuto grazie all'impegno del sindaco Domenico Amorisco e dei suoi collaboratori, tra cui il tecnico incaricato geometra Fabrizio Allais, servirà a riparare i danni causati dalla tempesta di vento del dicembre scorso, che aveva fatto volare le lastre del tetto.

"Siamo molto soddisfatti di questo finanziamento - ha commentato il sindaco Amorisco. - Per noi piccoli Comuni montani, spesso esclusi dai bandi pubblici, è un aiuto importante. In questo caso, ci permetterà di salvare le rovine dell'intera ex Caserma Bricherasio, che in passato era stata utilizzata in modo improprio".

La tempesta di vento del 21 e 22 dicembre 2023 aveva provocato ingenti danni in tutta l'alta Valle Varaita. A Casteldelfino, il fabbricato della ‘Mater Dei’, già in precario stato di conservazione, era stato particolarmente colpito.

Le lastre del tetto erano state divelte e disperse, lasciando l'edificio esposto alle intemperie. Nonostante le festività natalizie, il sindaco Amorisco e i suoi collaboratori si erano attivati per chiedere un intervento di somma urgenza alla Regione Piemonte. Grazie alla tempestività, è stato possibile ottenere il finanziamento in tempi brevi.

Il fabbricato della ‘Mater Dei’ fa parte del complesso dell'ex Caserma Bricherasio, che in passato era stata utilizzata come colonia estiva. Attualmente, l'edificio è in cerca di nuove destinazioni. Il Comune spera di poterlo affidare a colonie o associazioni similari che ne curino la manutenzione e lo utilizzino per attività sociali e culturali.

Il finanziamento della Regione Piemonte rappresenta un passo importante per il recupero dell'ex Caserma Bricherasio. Grazie a questo intervento, sarà possibile mettere in sicurezza il fabbricato e preservarlo.

