Al via il restauro delle antiche carrozze del Comune di Savigliano

Il Comune di Savigliano intende portare a nuova vita sei antiche carrozze di sua proprietà, per renderle fruibili alla cittadinanza.

Ottocentesche, le carrozze sono entrate in possesso del Comune intorno alla seconda metà degli anni '70, secondo quanto riporta la documentazione presente al museo civico. Si tratta di una carrozza da bambini, una “Break” wagonette sport, una “Milord”, una wagonette con tendalino e due duchini, detti “dottorine”.

Le carrozze – che in passato sono state esposte per un periodo al museo civico – si trovavano ora presso il magazzino del cimitero cittadino. Per preservarle dal passare del tempo, l'intenzione dell'Ammistrazione è di restaurarle tutte, in modo graduale.

«Attualmente – spiega l'assessore alla cultura Roberto Giorsino – è in corso il restauro della carrozza “Break” (la più pregiata, insieme alla carrozza da bambini) che dovrebbe concludersi a breve. La nostra volontà è quella di restaurarle tutte sei, mettendole a disposizione di Savigliano. Il progetto su cui stiamo lavorando è quello di noleggiare la prima carrozza restaurata per eventi e matrimoni, e con tale ricavato finanziare un po' alla volta il restauro delle successive carrozze».

«In passato – aggiunge Giorsino – erano già state restaurate dal Comune. Il magazzino del cimitero non era certo un luogo ottimale per la conservazione: provvederemo a trovare una sistemazione idonea che non danneggi i materiali di cui le carrozze sono composte. Vogliamo che questi sei gioielli diventino negli anni un elemento centrale delle manifestazioni cittadine, coniugando l'antico con il moderno».