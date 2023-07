Ecco i prossimi appuntamenti con il cinema itinerante di Remo Schellino

Partendo dalla sua abitazione in località Sbaranzo, Paolo Chiecchio ci guida per tutta la giornata: dalle prime ore del mattino, alla colazione presso i ristoranti, dalla premiazione, alla sfilata dei buoi per le vie di Carrù.

"Le donne di Paroldo, - spiega Schellino - con i loro racconti e ricordi, ci conducono per mano, a ritroso, in un mondo contadino e pastorale che riaffiora attraverso le loro memorie. Del resto sono state da sempre le donne ,a tutte le latitudini, a preservare la sapienza delle mani e a tesorizzare le esperienze. Ed è un tratto peculiarmente femminile quello di aver cura, allevare, generare. Da sempre le donne portano con sé il profumo buono della terra, che è femmina, a cui assomigliano nel miracolo della generazione. Una specificità di genere che origina dalla particolarità della relazione tra il femminile e la terra. Come un lungo filo dipanato, i loro racconti non solo sono veicoli di conoscenza e di saperi concreti, ma hanno in potenza la sostanza di nuovi progetti di vita, attuali, di nuovi sogni che, come le nuvole, pascolano in cielo con la speranza di trovare una strada sicura per la terra."

“Gli anni di ghiaccio” è una produzione del 2002 e fu voluta dalla Sezione Alpini di Ceva e dalla Città di Ceva. Infatti quasi tutti i testimoni appartengono alla zona del Cebano e sono : Attilio Niatti, Giacomo Vadda, Agostino Taramasso, Fiorino Rumazza, Domenico Roascio, Luigi Vada, Carlo Ferro, Edoardo Veglia, Giuseppe Zoppo, Giovanni Bertero, Rinaldo Fracchia, Stefano Carnevalini, Don Rinaldo Trappo. Due i testimoni dell’Alta Val Tanaro: Paolo Clavario di Pievetta e Pietro Launo di Ormea. I sopravvissuti raccontano, scavando nella memoria, una delle più disastrose campagne militari della storia italiana. Dal punto di vista di chi la storia la subisce narrano la triste vicenda dell’ARMIR (Armata Italiana in Russia) mandata da Mussolini a combattere contro un popolo, quello russo, che non conoscevano e che non odiavano. Carente di automezzi e di armi , sprovvisto di un adeguato abbigliamento per sopportare la rigidità del clima, lasciato infine allo sbando dopo l’annuncio della Ritirata, il corpo d’armata alpino si trova a vivere uno spaventoso dramma, un calvario che si concluderà con un numero impressionante di morti e di dispersi ( circa 90.000) e più di 30.000 feriti. Nei ricordi dei reduci si mescolano rabbia e disperazione, poche le memorie più dolci.

"Riteniamo - spiegano Erika Peirano e Remo Shellino - che la testimonianza diretta sia un mezzo didattico insostituibile – affermano gli autori del documentario – l’unico in cui la storia possa parlarci a viso aperto ed in prima persona. Come appare chiaro dal titolo della rassegna il lavoro documentario che intendiamo fare parte dal basso. Ci pare doveroso dar voce a coloro che raramente hanno la possibilità di dire la loro sulle decisioni dei Potenti subendone invece tutte le conseguenze. Il carattere didattico del documentario ha richiesto una ricerca storica minuziosa per ricostruire la Campagna di Russia dall’inizio alla fine e comprende anche il periodo che va dal 1943 al 1945, anno del completo rimpatrio dei superstiti rimasti prigionieri in Russia o deportati in Germania."

Il mese di agosto si aprirà con le proiezioni di "Memorie d’acqua i gesti e luoghi del grande fiume Po", scritto e diretto da Remo Schellino e Piercarlo Grimaldi. Il documentario è stato realizzato nel 2007 con gli studenti dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. E' un documento filmico di natura antropologica che realizza la nuova forma di didattica sul territorio proposta dal viaggio Alla ricerca del Grande Fiume. l'idea è stata quella di ripercorrere, cinquant'anni dopo, il servizio televisivo in 12 puntate che fece lo scrittore Mario Soldati nel 1957. Le interviste sono la testimonianza di una civiltà che ha vissuto in stretto rapporto con il fiume Po, portatrice di memorie collettive che costituiscono un patrimonio da conoscere per progettare consapevolmente il nostro futuro.