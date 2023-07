Rifreddo, nuove tubature per l’acquedotto in via Monsignor Borghino

Via monsignor Borghino a Rifreddo è interessata in questi giorni da un importante intervento sulla rete idrica. Si tratta della sostituzione delle condutture di adduzione dell’acquedotto in modo da garantire migliori performances dello stesso e soprattutto di prevenire le perdite che nella zona ultimamente si sono susseguite con una certa regolarità. L’importo delle opere complessivo è di circa 50mila euro e si salda con i recenti interventi effettuati in piazza della Vittoria per l’installazione di idranti per il sistema anti incendio comunale.

“Grazie ai fondi messi a disposizione dell’Ato acqua - commenta il sindaco Cesare Cavallo - e alla collaborazione con Alpi Acque (gestore del nostro acquedotto) siamo riusciti a sistemare due problemi che ci assillavano da tempo. In particolare siamo felici che si sia provveduto alla sostituzione di una delle tubature di via Monsignor borghino che stavano cedendo. Portato a casa questo risultato, sempre in collaborazione col gestore, ci concentreremo, adesso, sul resto della rete idrica in quanto nei prossimi anni per poter garantire la fruizione dell’acqua ai nostri cittadini sarà fondamentale poter disporre di un sistema idrico efficiente e moderno”.

Entrando nel dettaglio dell’intervento va detto che lo stesso viene effettuato in più tranches in modo da ridurre i disagi per l’utenza e che una volta concluso sarà collegato al rifacimento del dosso rallentatore che copre la pericolosa intersezione tra via Monsignor Borghino e via Braide.