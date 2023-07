L'Anima Festival chiude l'edizione 2023 con la classe di Giorgia

L'edizione 2023 dell'Anima Festival si chiude con la classe e la bravura di una delle artiste più amate del panorama italiano. Giorgia sarà all'Anima Festival di Cervere il prossimo 26 luglio.

Su quel magico palco, fonderà la bellezza dei luoghi con le nuove e libere sonorità del suo ultimo album, "Blu¹", capace di mescolare ritmi contemporanei e venature r'n'b in canzoni non confinate in etichette preconfezionate. Non mancheranno i suoi pezzi più celebri e amati, da Gocce di Memoria a Come Saprei.

Già ospite del festival estivo nel 2019, con la sua potente e ineguagliabile voce tornerà ad emozionare il pubblico.



I biglietti sono acquistabili direttamente su TiketOne oppure o sui canali di vendita tradizionali.

Ulteriori info su https://www.animafestival.it



