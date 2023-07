Proseguono i lavori di asfaltatura delle strade nel comune di Ceva. In questi giorni sono terminati gli interventi in via Comino e via Filatoio.

“I lavori - spiega il sindaco Vincenzo Bezzone - rientrano in un progetto sulla manutenzione delle strade cittadine, finanziato con fondi propri dell'avanzo di bilancio. Così rendiamo Ceva nin solo più bella ma anche più sicura per pedoni ed automobilisti”.