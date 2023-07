Il pittore cileno Eugenio Tellez donerà il suo quadro “Sacco e Vanzetti” al Comune di Villafalletto

Domani 28 luglio, alle 17, a Villafalletto il pittore cileno Eugenio Tellez sarà presente alla cerimonia ufficiale in Municipio in cui donerà l’opera “Sacco e Vanzetti” dedicata ai due anarchici, uccisi a Boston il 23 agosto 1927, sulla sedia elettrica, accusati ingiustamente di aver commesso due omicidi.

Nicola Sacco era nato nel 1891 a Torremaggiore in Puglia, mentre Bartolomeo Vanzetti era di Villafalletto dove era nato nel 1888.

Il quadro di Tellez ne riporta fedelmente, con dei semplici tratti di matita in bianco e nero, la loro storia dall’Italia, da cui sono emigrati, fino al tragico epilogo negli Stati Uniti. (Leggi qui: https://www.targatocn.it/2023/06/14/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/a-villafalletto-i-destini-incrociati-di-sacco-e-vanzetti-si-ritrovano-in-un-quadro-esposto-a-parigi.html)

La grande tela (della misura di 160 cm di base per 112 cm di altezza) era esposta a Parigi nella mostra personale con le opere di Tellez dal titolo ‘L’ombra di Saturno’, allestita a Parigi alla Maison de l’Amerique Latine, quando per un caso fortuito ha attirato l’attenzione di Chiara Mezzalama, figlia della contessa Elena Falletti di Villafalletto e del compianto diplomatico Francesco Mezzalama.

La donna è subito rimasta colpita dal nome Villafalletto scritto sulla quadro e dalla storia dei due anarchici narrata in ogni particolare.

Domani la memoria di ‘Bart’, come veniva chiamato negli Stati Uniti, o ‘Tumlin’, come invece era conosciuto a Villafalletto, verrà ancora una volta riscattata dalle ingiuste calunnie che lo avevano portato alla pena di morte.

“Il quadro che ricorda Bartolomeo Vanzetti assieme a Nicola Sacco – spiega il sindaco Pino Sarcinelli - da domani sarà visibile a tutti, esposto nella sala del Consiglio Comunale in una posizione d’onore, al centro di una grande parete tra quattro pitture ottocentesche che riproducono le delle guerre del Risorgimento”.

Dopo i saluti del sindaco Pino Sarcinelli e della scrittrice e traduttrice Chiara Mezzalama, interverrà il professor Alessandro Tonietta, storico dell’arte che commenterà l’opera.

“Un felice epilogo di una situazione che vedrà il clou per il centenario della morte di Sacco e Vanzetti il 23 agosto del 2027. Ringraziamo il pittore Eugenio Tellez - conclude Sarcinelli - per il prezioso dono che ha fatto agli abitanti di Villafalletto, nel ricordo del nostro concittadino Bartolomeo Sacco”.