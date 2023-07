Lanciata "WellGranda - Reti di Welfare", nuova iniziativa promossa dalla Fondazione Crc

È stata lanciata WELLGRANDA | Reti di Welfare, la nuova iniziativa promossa dalla Fondazione CRC e realizzata in collaborazione con SocialFare | Centro per l’Innovazione Sociale. WELLGRANDA è un’azione di sistema finalizzata a costruire un’infrastruttura permanente, fisica e virtuale, che possa supportare e accompagnare azioni operative e strategiche di welfare nel territorio della provincia di Cuneo.





WELLGRANDA avrà una durata triennale: il progetto vuole far conoscere e sostenere lo sviluppo di sistemi di welfare capaci di rispondere ai bisogni del territorio, trovando applicazione negli enti, nelle imprese e nelle associazioni della provincia di Cuneo. In parallelo, il progetto lavorerà, in stretta sinergia con gli stakeholder locali, per sviluppare nuovi servizi, prodotti e modelli che possano rispondere a queste esigenze, grazie anche all’accompagnamento di esperti e alla costruzione di reti con gli attori nazionali e internazionali.





WELLGRANDA vuole cogliere le sfide attuali nel campo del welfare, accompagnando la comunità provinciale a intercettare le opportunità su 5 ambiti specifici: welfare culturale (per valorizzare la “costruzione culturale” attraverso le arti visive, performative e il patrimonio culturale), welfare lavorativo (per migliorare i luoghi di lavoro e relazione), welfare sanitario (per migliorare l’accessibilità fisica, economica e di utilizzo agli “ambienti di cura”), welfare di comunità (per costruire “comunità resilienti e collaborative” in cui ognuno possa contribuire attivamente al benessere collettivo) e welfare del paesaggio (per farne un luogo di benessere per i singoli e per la collettività).

Dal punto di vista operativo, WELLGRANDA si articolerà su tre principali assi di azione:

Modellizzazione: azione dedicata a costruire un Hub permanente sul welfare in provincia di Cuneo e a sostenere lo sviluppo di un piano di visione sul tema, per fare della provincia un luogo di riferimento e innovazione sul tema. Il lavoro sarà realizzato in rete con enti istituzionali, enti datoriali e associazioni di categoria e prenderà avvio a settembre 2023.