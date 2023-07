Riaperta la Fossano-Vllafalletto dopo i lavori sulla provinciale:"Tratto fondamentale e strategico"

Una folta rappresentanza di figure istituzionali del territorio ha presenziato nella mattina di oggi, venerdì 28 luglio, al taglio del nastro per l"apertura al traffico del tratto stradale Fossano-Villafalletto sulla Provinciale 184.

A fare gli onori di casa il Presidente della Provincia Luca Robaldo e il sindaco di Fossano Dario Tallone, nel cui territorio di competenza ricade l'intero tratto inaugurato.

Il Presidente Robaldo, dopo il taglio del nastro in loco, ha introdotto una breve conferenza stampa nei locali di rappresentanza dell'Aeroporto di Levaldigi. Al tavolo con lui l'Ingegnere Danilo Bruna, dirigente del settore viabilità dell'ente e l'ingegnere Simone Nicola, progettista.





Ha sottolineato Robaldo: "L'intervento, previsto già nella precedente legislatura del presidente Borgna, era necessario principalmente per mettere in sicurezza il tratto; infatti la carreggiata è stata allargata da 5,5 metri agli attuali 8. Figura fondamentale per lo sviluppo di simili progetto in zona pianura è la mia consigliera Provinciale Simona Giaccardi, Presidente del Consiglio della Città di Fossano. L'apertura di oggi si è resa impellente per due motivi: la necessità di agevolare l'autotrasporto e la necessità tecnica di un assestamento del sedime prima della stesura del tappeto definitivo, nel prossimo settembre."



Ancora Robaldo ha sottolineato che l'intervento sulla SP 184 non è ancora concluso e prevede un investimento totale di quasi 7 milioni di euro: "nel frattempo siamo in contatto con L'assessore Regionale Gabusi, e nei prossimi giorni definiremo i desiderata da trasmettergli. Ipotizziamo un totale di 10 milioni."

Il progettista, l'ingegner Nicola, ha enumerato le difficoltà riscontrate e superate, a partire dalla presenza di numerosi sottoservizi "i chilometri progettati sono tre, in tratti separati. Principalmente ci si è concentrati sull'allargamento, sul riassetto del fondo sia in senso longitudinale che trasversale e sul ridisegno delle curve, che non era rispondenti alla normativa sulle strade extraurbane. Devo ringraziare i geometri della Provincia Musso e Somá, che hanno meticolosamente raccolto e risolto le esigenze dei frontisti!"

Il Senatore Giorgio Maria Bergesio ha portato i suoi saluti, complimentandosi per il difficile lavoro: "Grazie alla Provincia e alle imprese, tutte locali, che hanno lavorato. Non dimentichiamo che il tratto di strada è fondamentale per il nostro aeroporto, il quale, attraverso un futuro potenziamento della stazione di Fossano, diventerà ancora più strategico. Il naturale disagio per la popolazione locale, dovuto al grande cantiere, ha portato però al fondamentale risultato di oggi."

L'Onorevole Monica Ciaburro ha sostenuto come "inaugurare sia sempre un momento di gioia, anche se i risultati sono spesso temporalmente distanti dalle esigenze. Tre chilometri sembrano poca cosa, ma i lavori sono molto complessi: lo sanno tutti gli amministratori! È importante continuare nella via della sinergia per un obiettivo comune. E fare le opere che servono, come questa!"

Il Vicepresidente del Consiglio Regionale Franco Graglia, anche a nome dei colleghi Consiglieri presenti: Matteo Gagliasso, Maurizio Marello e Paolo Demarchi, ha sottolineato la partecipazione dei rappresentanti della Granda in Regione: "Dobbiamo cercare di spendere bene i nostri soldi per il territorio. La pericolosità del tratto era importante, preoccupava ed ha ottenuto la risposta che vediamo oggi. Forse la prossima tratta su cui intervenire potrebbe essere la S.P. 43 di Morozzo."

Il sindaco Dario Tallone, anche in rappresentanza dei primi cittadini presenti, Antonello Portera di Savigliano e Giuseppe Chiavassa di Centallo, ha ringraziato Robaldo e appoggiato l'idea di sinergia intorno all'aeroporto. Ha poi ricordato l'ampiezza del territorio comunale di Fossano, tra i primi in Piemonte in rapporto agli abitanti, e lo sforzo che, grazie anche alla Consigliera Giaccardi, si sta portando avanti per logistica e sicurezza, nel capoluogo come nelle frazioni.

Il Presidente Luca Robaldo ha chiuso la conferenza sottolineando il proprio impegno per l'aeroporto. "La Provincia ha deliberato la strategicità della infrastruttura e porteremo avanti l'impegno economico preso dal mio predecessore. Sulla sicurezza stradale la Granda ha un primato non bello: si è di gran lunga ridotto il numero delle vittime totali, ma anche solo un morto o un ferito sono già uno di troppo! Puntiamo ad azzerare al massimo rischi e conseguenze!".