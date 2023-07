Sommariva Perno, per la rassegna “Incontri con la storia”, ecco Giuseppe Garibaldi

Un’ora tra realtà e leggenda, fino ad incontrare grandi nomi della storia che hanno mosso i propri passi nel Roero. No, non è l’effetto del caldo torrido, succederà davvero.

Ma non finisce qui. Il racconto sarà alternato da musiche popolari di fisarmonica, fino all’aperitivo offerto da Roero Verde 2.0. Niente di meglio per concludere questo viaggio a cavallo di più secoli.

Per chi non lo sapesse, l’ingresso principale del Parco Forestale del Roero si trova in località “Cascina del Mago” di Sommariva Perno; vi si accede dalla statale Alba - Torino nel tratto all’estremo confine tra il Comune di Baldissero d’Alba e quello di Ceresole d’Alba, oppure dal centro abitato di Sommariva Perno, salendo per i boschi, percorrendo la strada comunale dell’Aiatta.