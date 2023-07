Morto per un malore nel giardino della casa di Roata Rossi l'82enne ex dipendente della Michelin

È morto per un malore (e non per una caduta mentre operava al taglio di una pianta, come inizialmente riferito dall’ufficio comunicazione dell’Asl) l’82enne Giuseppe Castellino, pensionato Michelin.



L’uomo stava eseguendo dei , in via Roero in frazione Roata Rossi di Cuneo, quando avrebbe perso i sensi finendo oltre un muretto, sprovvisto di recinzione, in un campo confinante con l’abitazione. L’allarme è stato lanciato dai famigliari intorno alle ore 10.