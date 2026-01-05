Savigliano, fuga di gas alla stazione di servizio del centro commerciale Conad

Momenti di preoccupazione a Savigliano, dove si è verificata una fuga di gas Gpl dal distributore situato nel piazzale del supermercato Conad di via Saluzzo.

L’allarme è scattato alle 8.55 di questa mattina, lunedì 5 gennaio, quando alcuni passanti hanno avvertito un forte odore di gas, descritto come particolarmente intenso e persistente, presso l’impianto di distribuzione del gas propano liquido attivo nella stazione di servizio.

Secondo le testimonianze, l’odore proveniva chiaramente dall’area del distributore, sul piazzale del quale si sarebbe formata anche una nube visibile ai presenti.

La situazione ha generato qualche apprensione, spingendo a segnalare immediatamente l’accaduto alle autorità.

Sul posto sono quindi intervenuti i Vigili del Fuoco con squadre provenienti da Saluzzo, dal distaccamento volontari di Savigliano e da quello di Racconigi.

Insieme a loro i Carabinieri, agenti della Polizia locale e tecnici della ditta di distribuzione del gas.

Alla base della fuoriuscita, ora messa in sicurezza, ci sarebbe il malfunzionamento di una valvola.

Le squadre sono ancora sul posto.