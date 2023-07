Curiosità e hobby dei giocatori di bingo

Le forme di intrattenimento più comuni e popolari rappresentano una piacevole opportunità di svago per giocatori esperti o principianti. La combinazione di elementi differenti, regole specifiche e determinate caratteristiche garantiscono, infatti, la notorietà di alcuni giochi nel corso degli anni. Il bingo è uno dei giochi che riscuote un considerevole successo in tutto il mondo grazie alle numerose influenze culturali e tecnologiche che hanno arricchito le modalità di intrattenimento destinate agli appassionati. Le regole, piuttosto semplici, vengono apprese con estrema semplicità e per giocare servono solo delle cartelle e delle palline numerate. Il gioco trae ispirazione dal lotto e dalla tombola, ma con l’avvento dell’innovazione digitale ha acquisito anche una nuova dimensione sul web. Il bingo online, infatti, è una delle principali novità dei siti che propongono forme di intrattenimento virtuali ad una nuova platea di curiosi e appassionati. Questo processo di rinnovamento ha garantito il successo di numerosi giochi tradizionali in un periodo storico contraddistinto dall’irrefrenabile diffusione di dispositivi sempre più efficienti, dinamici e funzionali. Le classiche sale destinate all’estrazione dei numeri e alla compilazione delle cartelle vengono rimpiazzate da piattaforme digitali che racchiudono tutti gli elementi tipici del bingo in un singolo schermo. Qualsiasi giocatore munito di un tablet, di uno smartphone o di un pc può collegarsi ad una sala da gioco virtuale per acquistare le cartelle e prendere parte all’estrazione. Durante questa fase vengono sorteggiati casualmente dei numeri fino al conseguimento della combinazione che determina la riscossione del premio stabilito e messo in palio per i giocatori vincenti. Il bingo online rappresenta la nuova frontiera di una forma di intrattenimento radicata nel tempo e in questo articolo scopriremo le principali curiosità di un gioco legato ad abitudini personali, tradizioni culturali e piccoli rituali scaramantici.

Storia, origini e caratteristiche del bingo

Il gioco nacque nel lontano 1734 per volere del Re Carlo III di Borbone che voleva incrementare le entrate reali con una modalità di intrattenimento regolamentata, controllata e legalizzata. L’iniziativa venne fortemente criticata dal frate Gregorio Maria Rocco che temeva l’influsso negativo di questa iniziativa sulla popolazione più povera e abbietta. Per questo, venne raggiunto un compromesso che vietava il bingo durante le festività natalizie per non distrarre le persone dalle preghiere e dagli impegni ecclesiastici. Per aggirare questo divieto venne ideata una versione casalinga con cartelle e numeri estraibili che rappresenta ancora oggi il principale modello di riferimento per il bingo online e le altre versioni del gioco. Ancora oggi, infatti, questi elementi richiamano gli appassionati alla ricerca di un’attività divertente, stimolante e coinvolgente. La versione più popolare e conosciuta del bingo è nata nel 1930 nelle sale degli Stati Uniti, ma è solo dal dopoguerra che ha raggiunto la sua consacrazione tra una popolazione alla ricerca di sogni e riscatto. L’estrazione dei numeri è divenuta negli anni successivi un format di successo in grado di coniugare divertimento, convivialità e intrattenimento. Con queste premesse anche il bingo online è divenuto in breve tempo il punto di riferimento per tutti gli utenti coinvolti dalla transizione dalle sale tradizionali alle piattaforme digitali disponibili sul web. La semplicità del meccanismo di gioco rappresenta, in pratica, il principale punto di forza del bingo che dal sedicesimo secolo in poi è rimasto sulla cresta dell’onda senza particolari cambiamenti e stravolgimenti.

Curiosità, aneddoti e le abitudini più comuni o stravaganti legate al bingo

Qualsiasi gioco alimenta dei comportamenti scaramantici e delle routine personali che trascendono la logica e caratterizzqano ogni singolo utente. Questo fenomeno stimola anche la diffusione di numerosi aneddoti sul bingo, le sue origini e alcune vincite memorabili. Una curiosità poco nota riguarda, ad esempio, i primi locali riservati ai giocatori che volevano cimentarsi con questa speciale forma di intrattenimento. Per molti anni le estrazioni dei numeri si sono tenute nelle sale cinematografiche tra un film e l’altro. Una location insolita che è stata rimpiazzata prima da appositi locali e poi da piattaforme virtuali innovative. Non a caso, il gioco del bingo possiede una notevole versatilità e, per questo, riscuote una notevole popolarità tra gli utenti che utilizzano anche internet per trovare una gradevole distrazione restando comodamente a casa. Il brivido del gioco è garantito, infatti, dalla tipica esclamazione di giubilo che contraddistingue la vincita più cospicua tra i vari montepremi messi in palio. Il termine bingo deriva, per l’appunto, dalla storpiatura del termine bean che corrisponde in inglese alla parola fagiolo. Questo legume veniva utilizzato, infatti, per tenere conto dei numeri sorteggiati durante le prime estrazioni avvenute negli Stati Uniti nella prima metà del novecento. In Italia l’espressione venne adottata come sinonimo di grande vincita grazie ad una nota trasmissione televisiva e agli sceneggiati di origine americana che spopolavano in tutto il territorio nazionale. La vincita più cospicua, invece, è avvenuta nel 2012 in Gran Bretagna dove un giocatore molto fortunato ha intascato 5,9 milioni di sterline con una cartella da 30 centesimi. L’eccitazione assicurata dal trionfo provoca ogni anno una media di 26 ricoveri al pronto soccorso senza nessuna conseguenza fisica per l’organismo e le capacità intellettive. Anzi, in Germania il bingo è stato utilizzato per scopi educativi da famiglie e maestri per semplificare l’apprendimento delle tabelline e delle sillabe. È proprio in questi anni che il gioco raggiunge in Italia l’apice del suo successo con l’apertura delle prime sale dedicate all’estrazione dei numeri e alla compilazione delle apposite schede. Un’altra curiosità riguarda, invece, una compagnia aera polacca che ha scelto Bingo Airways come nome della propria impresa. Una scelta che testimonia il successo raggiunto da questo gioco in ogni angolo del pianeta grazie alla fortunata combinazione tra dinamiche di intrattenimento più semplici, divertimento ed entusiasmo. Anche l’attesa dei propri numeri rappresenta una delle caratteristiche principali del bingo che esalta questo momento col sorteggio casuale per garantire le medesime possibilità a tutti i giocatori presenti in sala o connessi sul sito online. L’entusiasmo può raggiungere dei livelli così elevati da eclissare anche altri sport come avvenuto recentemente nel Regno Unito dove il numero di cartelle acquistate ha superato, perfino, quello dei biglietti venduti per le partite di Premier League.

