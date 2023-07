Liscio e occitani nei fine settimana d'agosto a Savigliano

L'estate di Savigliano non si ferma neppure per il mese di agosto. Anzi rilancia, per offrire svago ed intrattenimento gratuito a coloro che resteranno in città.

È in arrivo una lunga serie di serate a carattere musicale per tutti i fine settimana agostani, il sabato e la domenica sera. La location sarà piazza Turletti.

In particolare, i sabati sera saranno caratterizzati dal ballo liscio. Il 5, 12, 19 e 26 agosto torna “Dj Livio”, che dalla sua consolle farà divertire i presenti proponendo danze e balli di gruppo.

La domenica spazio invece alle danze occitane. Il 6, 13, 20 e 27 agosto spazio ai balli tipici delle nostre vallate, ogni weekend con un gruppo diverso. Per il primo appuntamento è attesa la “Folk en Rouge” band.

Tutte le serate – gratuite, ad accesso libero e senza necessità di prenotazione – inizieranno alle 21 e termineranno alle 24.

«Dopo mesi di iniziative ed eventi dal grande successo di partecipazione – afferma l'assessore alla cultura Roberto Giorsino – gli appuntamenti estivi saviglianesi proseguono. Abbiamo voluto che serate musicali di diverso genere coprissero tutto il mese di agosto (in cui solitamente le città si svuotano e gli eventi terminano) per venire incontro a tutti i tipi di pubblico e soddisfare tutti i “palati”».