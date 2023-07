"Amici invisibili" il cortometraggio targato Rolfi che valorizza la storia di Mondovì e i 'dimenticati'

Una storia che dona voce agli invisibili, insegnando quanto ancora la vita può regalare ad ognuno se solo ci si ferma ad ascolatare.

Inizieranno a fine agosto le riprese del nuovo cortometraggio firmato dai registi monregalesi Claudio e Matteo Rolfi che, dopo il successo de "Il mito del Quadrifoglio" hanno messo in cantiere un progetto che celebra l'arte e la storia del "dolce Mondovì ridente", come il poeta Carducci definì la Città del Belvedere.

Un'opera che verrà presentata in autunno e che propone una storia sulle orme degli itinerari Napoleonici sulle orme delle battaglie avvenute nel Monregalese.

"Questo nuovo cortomeraggio è diverso dai lavori che abbiamo presentato in precedenza - spiega Claudio Rolfi, regista e noto artista locale, le cui opere, da anni, sono utilizzate per i fondali per la trasmissione Rai Geo&Geo - "Si tratta di un lavoro che valorizza la Città, la funicolare, i palazzi storici, richiamando importanti avvenimenti storici del periodo napoleonico, con una narrazione dolce-amara, capace davvero di sorprendere".

Ancora presto per svelare i dettagli del corto le cui riprese avranno il loro fuclro in piazza Maggiore, nel rione storico di Mondovì, ma vi diamo qualche anticipazione.

La storia vedrà in scena una coppia di turisti in visita alla cittadina di Mondovì e ai luoghi della omonima battaglia. Grazie a una sorta di incantesimo, i due inconsapevolmente ridaranno vita ad una figura particolare che vivrà una serie di simpatici inconvenienti in compagnia dell'unica persona che riuscirà a vederlo e sentirlo.

"Siamo molto contenti - conclude Rolfi - di aver ricevuto l'appoggio di tante persone ed enti del territorio per la realizzazione di questo progetto, ringraziamo inoltre il Comune che fin da subito ci ha mostrato disponibilità. Un team di eccellenza sta lavorando alla realizzazione del film, le cui riprese partiranno il 27 agosto e dureranno fino al 2 settembre, speriamo potrà essere apprezzato dal pubblico così come lo sono stati i nostri ultimi lavori".

Nel cast del corto, con la scenggiature di Claudio Rolfi e Davide Borrello, ci saranno anche il noto attore comico Gianpiero Perone, Luciano Turco (fondatore della "Crica del Borgat"), Maddalena Giacosa della compagnia "d'la Vila" di Verziolo e Giacomo Vassallo, già interprete del corto "Il mito del Quadrifoglio".