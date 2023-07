Controlli alla “movida” nel centro di Cuneo: trovate due persone con cinque grammi di stupefacente

Controlli alla “movida” cuneese nelle giornate di martedì 18 e venerdì 28 luglio. Gli interventi sono stati disposti dal Questore della provincia di Cuneo Nicolo Parisi, predisponendo servizi straordinari a cura della Polizia di Stato (U.P.G.S.P., Squadra Mobile e Squadra Polizia Amministrativa, Ufficio Immigrazione, Reparto Prevenzione Crimine di Torino), con il concorso di unità cinofile antidroga del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Cuneo

In particolare i controlli si sono sviluppati nell zona del centro storico di Cuneo, luogo maggiormente frequentate dai giovani “per garantire agli stessi – come spiega in una nota la polizia parlando del duplice intervento - un divertimento nel rispetto della legalità e sicurezza pubblica”.



Durante i controlli sei esercizi pubblici sono stati sottoposti a verifica, mentre sono state due le sanzioni amministrative emesse. Sono state, inoltre, predisposte cinque perquisizioni personali, con due persone segnalate perché in possesso di cinque grammi di sostanza stupefacente.



Infine due cittadini extracomunitari sono stati trovati non in regola con la normativa e quindi sottoposti a decreto di espulsione. In totale sono state identificate cento diciassette persone e controllati tredici veicoli con una sanzione emessa per violazione del codice della strada.