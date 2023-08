A Montaldo Roero ritorna "bosco fatato"

Nelle sere del 5 e 6 agosto, dalle 20.30 alle 24, l'associazione Fate gli Gnomi ODV, con il supporto del CSV Società Solidale, presenta l'evento “Bosco Fatato” nel castagneto nei pressi di Montaldo Roero.

I visitatori troveranno ad attenderli spettacoli e animazioni con i personaggi delle fiabe.

La strada per il bosco è breve e facilmente percorribile, ma sarà poco illuminata ed è consigliato dotarsi di una pila. Giunti in paese, i visitatori troveranno cartelli con le indicazioni per il parcheggio.

Giunti nel bosco fatato adulti e bambini incontreranno fate, elfi, sculture da fiaba, animazioni varie con tanti personaggi usciti dal mondo della fantasia. Inoltre, potranno assistere a due spettacoli: Hansel e Gretel” con la compagnia I Germogli e, domenica, a “Mandarino” di Josephine Ciufalo, accattivante teatro di figura.

La pro loco sarà presente sul percorso per il bosco con un punto ristoro in cui si potrà anche cenare. Non occorre prenotare. Per informazioni il numero della pro loco è: 333 5710870.

L'entrata a “Bosco Fatato” è libera, ma sarà gradita un'offerta a favore dell’associazione Fate gli gnomi..

Per informazioni tel. 377 9126516.