Monteu Roero investe nelle scuole: spazi accoglienti e servizi su misura per i bambini [VIDEO]

A Monteu Roero si dedicano molte attenzioni alle scuole, Infanzia e Primaria, e lo testimonia il sindaco Paolo Rosso, orgoglioso del lavoro che la sua amministrazione e le precedenti hanno dedicato agli ambienti in cui vengono accolti i bambini.

Le scuole di Monteu Roero si trovano inserite negli edifici comunali, in piazza Roma 5, a pochi passi dal centro del paese, e sono state oggetto di molti restyling negli anni scorsi, per arrivare ad avere locali ampi, belli, luminosi e a misura di bimbo, con spazi esterni inseriti nel contesto di un paesaggio unico come quello delle Rocche del Roero.

Nei prossimi giorni si svolgeranno due Open Day dedicati alle famiglie che vorranno saperne di più sulle tante attività predisposte per i loro bambini.

Lunedì 12 gennaio dalle ore 16.30 alle 18.30 porte aperte alla Scuola dell’Infanzia (info 0173/90350), mentre giovedì 15 gennaio, sempre in orario 16.30 - 18.30 saranno a disposizione le maestre della Scuola Primaria per raccontare la ricchezza del loro piccolo, ma attrezzatissimo scrigno scolastico, inserito nell’Istituto Comprensivo di Canale.

I servizi a supporto delle scuole di Monteu Roero sono raccontati nel video dal sindaco Paolo Rosso.

Eccone una sintesi: “La Scuola dell’Infanzia di Monteu Roero garantisce un livello di custodia e crescita dei bambini più piccoli davvero eccezionale, in un ambiente bello, sano e moderno. La gentilezza e la delicatezza con cui è stata ristrutturata, consente ai bimbi di vivere e giocare circondati da spazi curati e dal verde dei nostri boschi, con l’accompagnamento di personale qualificato ed empatico. Per quanto riguarda i servizi comunali a servizio di alunni e famiglie, offriamo un pre-scuola gratuito che inizia alle 7.30 del mattino e prosegue fino alle 18, da lunedì a venerdì, sia per la Scuola Primaria che per la Scuola dell’Infanzia, con un dopo scuola dalle 12.30 con mensa per i ragazzi delle elementari, nei giorni di rientro e dalle 16.30 per i bimbi dell’asilo.

Con due autobus garantiamo il trasporto nel comune, casa per casa, fino ai confini con Canale e Ceresole, a differenti orari. Le aule della scuola Primaria sono spaziose e tecnologiche, attrezzate per tutte le forme di didattica. Come Comune integriamo i già ottimi servizi offerti dal distretto scolastico con corsi di nuoto gratuiti e la possibilità di usufruire degli spazi pubblici per lezioni outdoor, che possono essere svolte in natura e in luoghi sicuri”.

I progetti educativi di Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria di Monteu Roero sono preparati con grande attenzione verso l’autonomia personale, il rapporto con gli adulti e le competenze da acquisire in una fase della vita dei bambini molto importante per la loro crescita.

Dalle maestre una testimonianza dell’impegno quotidiano in favore dei più piccoli: “Ci teniamo davvero tanto ai nostri alunni e riteniamo di avere una struttura, sia per la Scuola dell’Infanzia, sia per la Scuola Primaria, di qualità eccellente, in un luogo di per sé splendido, come il nostro paese, immerso nella natura delle Rocche e ancora a misura di bambino”.

L’invito è dunque per i due Open Day di lunedì 12 gennaio (Infanzia) e giovedì 15 gennaio (Primaria) dalle 16.30 alle 18.30 nei locali comunali di piazza Roma 5 a Monteu Roero.