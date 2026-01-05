Dal Comune di Mondovì 80.000 euro a 22 associazioni sportive cittadine

Sono state ventidue le associazioni sportive cittadine che nel corso del 2025 hanno beneficiato dell’apposito contributo messo a disposizione dalla Città di Mondovì, per un’erogazione complessiva pari a 80.000 euro, la più alta degli ultimi anni.

Tre gli ambiti d’intervento finanziati, per una graduatoria definitiva stilata sulla base di criteri pubblici e trasparenti: 25.000,00 euro assegnati all’interno della Misura A (“Città del Volley”) con due distinti beneficiari; 22.500,00 euro in favore di tre realtà associative in seno alla Misura B (“Città del Calcio”) e 32.500,00 euro a beneficio di diciassette associazioni rientranti nella cosiddetta Misura C “Altre discipline”.

«Un sostegno tangibile che intende fungere da stimolo e da riconoscenza - il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessore allo Sport Alessandro Terreno - per un impegno amministrativo che si rafforza anno dopo anno. Un contributo complessivo importante che si affianca ai diversi investimenti infrastrutturali già ultimati o in via di realizzazione, per un settore che favorisce la crescita personale e l’aggregazione sociale. Mondovì sempre più “Città dello sport e degli eventi sportivi”, insomma, grazie anche alla capacità dei singoli professionisti e alla vivacità dell’intero tessuto associativo locale».