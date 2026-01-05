Trinità e l’elisir di lunga vita: ben 39 gli ultranovantenni in paese

A inizio 2026 è tempo di bilanci demografici.

Segno positivo per il Comune di Trinità che, a fine anno scorso, ha registrato un lieve aumento insediativo.

All’ufficio anagrafe si contano infatti 92 unità in più per i trinitesi, passati da 2232 a 2324 abitanti (1145 maschi e 1179 femmine).

17 i nati, 27 i morti, 187 gli immigrati (102 maschi,85 femmine) mentre 85 gli emigrati (44 maschi e 41 femmine).

985 le famiglie residenti, mentre sono 2 invece le convivenze. I cittadini stranieri 191, con la Romania come popolazione estera più rappresentata, con le sue 54 unità. Seguono il Marocco con 43, la Costa d’Avorio 22 e l’Albania 18.

6 i matrimoni civili che si sono celebrati in paese.

Un dato che fa riflettere, in fatto di longevità e come esempio di una piccola oasi di lunga vita, è la presenza di ben 9 uomini e 30 donne ultranovantenni.