Feste e tradizioni ad Envie in un agosto di celebrazioni religiose ed eventi popolari

Dopo la tradizionale festa alla cappella collinare della frazione Occa dedicata a San Giacomo si apre il ricco calendario di festeggiamenti del mese di agosto con le ricorrenze religiose e popolari in onore dei Santi patroni Marcellino, Pietro ed Erasmo nonché degli altri Santi ai quali sono dedicate le numerose cappelle situate sulla collina e nella pianura di Envie.

I massari Giovanni Fraire e Francesco Marossero annunciano la fiaccolata, con la recita del rosario previsto venerdì 4 agosto alle 21, che si svolge in onore della Madonna della Neve percorrendo la strada che conduce al santuario in frazione Occa sul Mombracco .

Sabato 5 agosto alle 7,30 ritrovo in località Pian Civallero per la camminata della durata di circa un’ora, aperta a tutti dal tracciato poco impegnativo su un tratto del sentiero “Dle Faye” e del sentiero di “Roca Piana”.

Il santuario è raggiungibile anche in auto o sempre a piedi percorrendo la strada carrozzabile;

Alle 10 ci sarà la celebrazione della messa e alle 20 in località Pian Civallero si terrà la tradizionale cena campagnola sotto le stelle con cosciotto di maiale al forno con contorno (Il Nero del Re).

Le prenotazioni vanno effettuate entro giovedì 3 agosto dalla tabaccheria Enrica Ferrero di Envie (Tel. 0175-278279) adulti 9 euro, bambini dai sei ai dieci anni 6 euro fino ad esaurimento posti.

Domenica 6 agosto festa di San Rocco, i massari saranno le famiglie Griglio e Degregori. La messa delle 10 sarà celebrata nella cappella del paese dedicata al Santo.

Domenica 13 agosto nella chiesa parrocchiale di Envie ritorna la festa patronale in onore dei Santi Marcellino, Pietro ed Erasmo con la messa solenne alle 10.

La macchina organizzativa dei ragazzi dell’oratorio in collaborazione con la panetteria Tribal Pan di Maurizio Barra si è messa in moto e propone alcuni eventi grazie anche alla collaborazione dell’associazione culturale La Torre nel Parco.

Ci saranno giochi per bambini, rottura dei palloncini, serata culinaria con intrattenimenti musicali. I festeggiamenti proseguiranno con gli altrettanto importanti appuntamenti delle feste in onore di San Filippo e Sant’Angelo nelle cappelle a loro dedicate nella pianura enviese.

La prima è programmata e organizzata, a cura dei massari Zaverio Mondino e Sergio Cottura, domenica 20 agosto con la messa delle 10. La seconda, con i massari Mario Balangero e Franco Rubiolo, chiude il mese di agosto con gli appuntamenti religiosi di domenica 27 con la messa delle 10. Anche quest’anno il comitato “Canton ‘d Sant’Angel”, presieduto da Franco Rubiolo, ha deciso di proporre ben due serate di festeggiamenti, come da tradizione, sulla piazza del magazzino comunale in via Provinciale Envie Barge.

Venerdì 25 Agosto alle 19,30 cena “self-service” fino ad esaurimento posti.

Il menu dal costo di 15 euro prevede: affettati misti, agnolotti, ali di pollo alla griglia, tomino boscaiolo con speck alla griglia, insalata, dolce, vino rosso e acqua.

Dalle 22 Dj Set. Sabato 26 agosto alle 19,30 cena self-service fino ad esaurimento posti con: affettati misti, costine, salsiccia, insalata, formaggio stagionato, dolce, vino rosso e acqua a 15 euro. Dalle 22 Dj Set con Ariele Giordanino.