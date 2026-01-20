"Quando il bambino era bambino": a Cuneo l'associazione ANFAA organizza uno spettacolo per l'affidamento familiare

Venerdì 30 gennaio alle ore 21, presso lo Spazio Varco a Cuneo, l’associazione ANFAA (Associazione Nazionale Famiglie Adottive Affidatarie) organizza il Reading Concerto “Quando il bambino era bambino” con parole e musiche sul tema dell’affiancamento/affidamento familiare.

Il Reading è a cura di Elisa Dani con musiche dal vivo di “Eirene Ensemble”; fanno da sfondo alla serata i disegni di Chiara Fornaro.

L’appuntamento vuole promuovere l’affidamento/l’affiancamento familiare, un’esperienza che evoca l’immagine del buon vicinato: in questa esperienza si attivano una rete di relazioni di aiuto degli operatori dei servizi e delle famiglie affiancanti a supporto di bambini e ragazzi i cui genitori vivono momenti di difficoltà nel fronteggiare completamente la loro responsabilità genitoriale,

L’affiancamento familiare mette al centro la relazione tra la famiglia affiancante, il bambino, la sua famiglia e i vari servizi coinvolti. Ha come obiettivo quello di promuovere l’autonomia e di rafforzare le capacità delle famiglie in difficoltà senza sostituirsi a loro.

Spiegano i volontari dell’associazione: “Le esperienze di affiancamento e affidamento rappresentano una preziosa occasione di crescita umana e sociale della quale possono fare tesoro tutti. Attraverso la frequentazione, la famiglia affiancante offre al minore e alla sua famiglia delle opportunità di crescita, di conoscenza di diversi stili di vita e modelli che possono rappresentare uno spunto per il cambiamento. La famiglia affiancante dal canto suo fa un’esperienza arricchente dal punto di vista umano e delle relazioni. Nel percorso di affiancamento, le famiglie non sono sole, ma vengono supportate dai servizi (Sociale e di Neuropsichiatria Infantile) e dalle associazioni; sui nostri territori operano in particolare l’ANFAA (Associazione Nazionale Famiglie Adottive Affidatarie) e l’Associazione Papa Giovanni XXIII".

"Il nostro sogno – concludono i volontari dell’associazione – è di essere stimolo a diventare un mattoncino per la costruzione di un villaggio in grado di affiancare e sostenere un bambino e la sua famiglia nel loro percorso di crescita".

Questo spettacolo è dedicato a tutte le persone che ospitano e coltivano desideri di cura.

La serata è organizzata dall’associazione ANFAA con il contributo della Fondazione CRC e la collaborazione di ASL CN1, Comunità Papa Giovanni XXIII, CSAC , Comune di Cuneo e CSV Cuneo.