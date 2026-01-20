 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 20 gennaio 2026, 12:01

"Quando il bambino era bambino": a Cuneo l'associazione ANFAA organizza uno spettacolo per l'affidamento familiare

Venerdì 30 gennaio allo Spazio Varco il reading concerto con Elisa Dani ed Eirene Ensemble. L'iniziativa promuove l'affiancamento come forma di solidarietà verso minori e famiglie in difficoltà

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Venerdì 30 gennaio alle ore 21, presso lo Spazio Varco a Cuneo, l’associazione ANFAA (Associazione Nazionale Famiglie Adottive Affidatarie) organizza il Reading Concerto “Quando il bambino era bambino” con parole e musiche sul tema dell’affiancamento/affidamento familiare.

 Il Reading è a cura di Elisa Dani con  musiche dal vivo di “Eirene Ensemble”; fanno da sfondo alla serata i disegni di Chiara Fornaro.

L’appuntamento vuole promuovere l’affidamento/l’affiancamento familiare, un’esperienza che evoca l’immagine del buon vicinato: in questa esperienza si attivano una rete di relazioni di aiuto degli operatori dei servizi e delle famiglie affiancanti a supporto di bambini e ragazzi i cui genitori  vivono momenti di difficoltà nel fronteggiare completamente la loro responsabilità genitoriale,

L’affiancamento familiare mette al centro la relazione tra la famiglia affiancante, il bambino, la sua famiglia e i vari servizi coinvolti. Ha come obiettivo quello di promuovere l’autonomia e di rafforzare  le capacità delle famiglie in difficoltà senza sostituirsi a loro.

Spiegano i volontari dell’associazione: “Le esperienze di affiancamento e affidamento rappresentano una preziosa occasione di crescita umana e sociale della quale possono fare tesoro tutti. Attraverso la frequentazione, la famiglia affiancante offre al minore e alla sua famiglia delle opportunità di crescita, di conoscenza di diversi stili di vita e modelli  che possono rappresentare uno spunto per il cambiamento. La famiglia affiancante dal canto suo fa un’esperienza arricchente dal punto di vista umano e delle relazioni. Nel percorso di affiancamento, le famiglie non sono sole, ma vengono supportate  dai servizi (Sociale e di Neuropsichiatria Infantile) e dalle associazioni; sui nostri territori operano in particolare l’ANFAA (Associazione Nazionale Famiglie Adottive Affidatarie) e l’Associazione Papa Giovanni XXIII".

"Il nostro sogno – concludono i volontari dell’associazione – è di essere stimolo a diventare un mattoncino per la costruzione di un villaggio in grado di affiancare e  sostenere  un bambino e la sua famiglia nel loro percorso di crescita".

Questo spettacolo è dedicato a tutte le persone che ospitano e coltivano desideri di cura.

La serata è organizzata dall’associazione ANFAA con il contributo della Fondazione CRC e la collaborazione di ASL CN1, Comunità Papa Giovanni XXIII, CSAC , Comune di Cuneo e CSV Cuneo.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium