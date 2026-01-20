Riapertura Ceva-Ormea, Azione Cuneo: "Interdetti per i 50 milioni di costo necessari al ripristino"

Da Azione Cuneo riceviamo e pubblichiamo:

Ieri il Consigliere Comunale e di Unione Montana di Azione Sergio Fuschi, ha partecipato a un importante e atteso incontro nel Palazzo della Regione Piemonte con l’Assessore Regionale ai Trasporti Gabusi insieme ai Sindaci dell’Unione Montana della Valle Tanaro, i vertici di RFI e del gestore Arenaways, per discutere approfonditamente della situazione e del futuro della strada ferroviaria Ceva-Ormea.

Fuschi ha evidenziato le gravi penalizzazioni a cui i residenti del Cebano, Val Tanaro e Valle Bormida, sono costretti a subire nei trasporti e nei collegamenti con Mondovì, Cuneo e non solo da diversi anni ed ha aggiunto: “La dettagliata relazione dei tecnici di RFI, dimostra la carente e superata struttura ferroviaria della Ceva-Ormea, che ricordo già dagli anni 90 venne dichiara inutilizzabile dall'ora Ministro dei trasporti. Inoltre, la cifra di 50 milioni, individuata per poterne garantire la riqualifica, lascia tutti interdetti, ma certamente non ci si può permettere di ripristinare un servizio pubblico senza tutte le previste garanzie a tutela dei passeggeri e dei lavoratori. I prossimi mesi saranno fondamentali per sapere con certezza se la Ceva-Ormea sarà riattivata.”

“L’incontro si è rivelato - aggiunge Fuschi - un momento di confronto diretto, volto a garantire che la voce della nostra comunità arrivi con forza nelle sedi della Regione. Il lavoro di Azione proseguirà con costanza, monitorando i prossimi passaggi istituzionali affinché la tratta ferroviaria possa tornare a essere un asset strategico per il collegamento dei comuni del Cebano e per il rilancio economico e turistico dell'intera area.

Continueremo ad aggiornare la cittadinanza - conclude Fuschi - sugli sviluppi e sugli esiti di questo percorso avviato oggi insieme ai Sindaci della Valle Tanaro con cui condividiamo la necessità di riattivare il prima possibile la tratta.”