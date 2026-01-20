Galleria "Cittadina" di Cuneo chiusa di notte sino a venerdì 14 febbraio

Anas dà il via agli interventi periodici di manutenzione agli impianti tecnologici all’interno della galleria “Cittadina di Cuneo” lungo la Strada Statale 705 “di Cuneo”.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza sarà necessaria una chiusura temporanea al traffico in orario notturno.

Nel dettaglio, il tratto compreso tra il km 2,200 e il km 3,700 sarà chiuso in entrambe le direzioni di marcia da stasera a venerdì 14 febbraio, nella fascia oraria 21:00 – 06:00 del giorno successivo. La chiusura sarà attiva da lunedì al venerdì.

Le limitazioni si rendono necessarie per effettuare in sicurezza le attività di manutenzione sugli impianti di illuminazione e sulla segnaletica luminosa della galleria. Durante le chiusure notturne sarà assicurato il transito dei mezzi di soccorso in caso di necessità.

Anas invita gli utenti della strada a prestare attenzione alla segnaletica e a pianificare i propri spostamenti tenendo conto delle chiusure programmate.