A Viola Castello appuntamento con "CURIERA! Mobilità da fine anni ’50 ai primi anni ’60"

Tra il 1958 e il 1960, nel borgo di Viola Castello in Alta valle Mongia, di fronte a una popolazione di circa 200 abitanti era presente una sola automobile (una Fiat 1100 E, denominata “Musone” a causa della sua caratteristica scocca), oltre a 5 o 6 motociclette. Oggi, su una popolazione di soli 61 abitanti, sono censite ben 43 automobili. È a partire da questi curiosi dati che l’Associazione Culturale Viola Castello 2021 organizza, per sabato 5 agosto, un inconsueto appuntamento dal titolo CURIERA! Mobilità a Viola Castello da fine anni ’50 ai primi anni ’60.

Obiettivo dell’evento è proprio riflettere sulle dinamiche di trasformazione avvenute in alta Valle Mongia negli ultimi decenni. Come in altre località di montagna lungo l’intero arco alpino e appenninico, con il processo di industrializzazione si verifica un rilevante spostamento di forza lavoro dall’agricoltura all’industria. L’arrivo della modernità ha dunque coinciso con il progressivo abbandono da parte della popolazione residente. Tuttavia, a Viola Castello la mobilità motorizzata ha avuto un ulteriore effetto collaterale: grazie alla possibilità di lavoro pendolare nelle fabbriche del vicino fondovalle, molte famiglie hanno potuto rimanere in alta valle Mongia, e dedicarsi così alla manutenzione dei castagneti che da secoli definiscono l’identità della valle.

Queste ed altre considerazioni saranno al centro dell’evento di sabato 5 agosto, il cui “pezzo forte” è dato dalla presenza di un autobus OM Leoncino: un autentico pezzo d’epoca, risalente ai primi anni ’50, che ha segnato l’immaginario dell’Italia del dopoguerra. Su quell’autobus, per decenni, hanno viaggiato i valligiani di tutte le generazioni, per raggiungere le scuole del fondovalle e per recarsi al mercato del mercoledì a Ceva. Proprio attraverso l’arrivo della “Curiera”, sulla pubblica piazza sarà possibile rievocare personaggi e aneddoti ormai scomparsi ma ancora presenti nella memoria collettiva, in un viaggio attraverso il tempo che si propone di ricompattare il tessuto comunitario del borgo in Alta valle Mongia. L’Associazione Culturale Viola Castello 2021 raccoglierà infatti testimonianze audiovisive, che confluiranno, nei mesi successivi, in un film documentario.

L’appuntamento è dunque per sabato 5 agosto, dalle ore 15, sulla piazza di Viola Castello.

Per ulteriori informazioni, 3343229222.