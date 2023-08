Beinette, interdetto per lavori il traffico veicolare in via Cimitero

Da oggi, mercoledì 2 agosto, fino a fine lavori di posizionamento delle gabbionaie sarà interdetto il transito veicolare in via Cimitero a Beinette, in corrispondenza del cantiere per la realizzazione del secondo lotto di intervento per la messa in sicurezza della strada.

I lavori in dettaglio prevedono la realizzazione di un sistema di scolo delle acque meteoriche provenienti dai campi soprastanti; la creazione di un sistema di gabbionaie per contenere la terra della scarpata al di sopra della strada; il consolidamento della scarpata attraverso un sistema di tiranti e infine la bitumatura di parte della strada.

L'intervento, di costo pari a 300mila euro, è stato finanziato in parte con un accordo di programma con la Regione Piemonte (240mila), in parte dal Comune di Beinette (60mila).

Sarà garantito il transito pedonale/ciclabile e veicolare solo in caso di emergenze e funerali.