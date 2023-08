Due inaugurazioni, a Neviglie, nel ricordo dei propri concittadini scomparsi

Sentita partecipazione della comunità nevigliese, domenica 30 luglio, all’inaugurazione ufficiale della nuova “Piazza della Fontana” e della sala polifunzionale “Ivo Pedrotto”, opere pubbliche recentemente riqualificate per restituire agli abitanti importanti spazi di socializzazione. “L’impatto emotivo sui Nevigliesi è forte: lo testimonia l’alto numero di persone che sentitamente si sono radunate per conoscere i nuovi spazi pubblici del paese, ma in primis per commemorare due nostri concittadini scomparsi, Raffaella Bordino e l’ex consigliere Ivo Pedrotto”, spiega il sindaco Corrado Benotto.

Alla loro memoria sono stati intitolati, rispettivamente, il nuovo belvedere conosciuto come “Piazza della Fontana” e la nuova sala polifunzionale adiacente alla chiesa parrocchiale di San Giorgio.

“Con l’installazione di una fontana circolare, al centro della camminata circondata di panchine, è stata riconsegnata agli abitanti una simbolica fonte, proprio nel punto in cui anticamente i Nevigliesi si rifornivano di acqua e dove ora sorge il belvedere in ricordo di Raffaella e di tutte le vittime della strada”, tiene a ricordare il Sindaco Benotto. “Abbiamo coinvolto tutte le famiglie del territorio – ahimé, non poche – che abbiano perso una persona cara a causa di incidenti stradali e questo ha reso il momento del ricordo particolarmente toccante”. Ha preso la parola anche la figlia di Raffaella Bordino, oggi ventenne, per leggere ai presenti una lettera con i suoi ricordi di bambina legati alla mamma. Quando subì il grave lutto, aveva appena tre anni e mezzo.



La prima accensione della fontana inaugura ufficialmente la piazza, che sarà ultimata nei prossimi mesi con l’installazione di altri due arredi e il posizionamento della siepe che delimiterà lo spazio dalla strada provinciale. In questa zona di ingresso al paese, il Comune di Neviglie ha scelto la valorizzazione attraverso la restituzione degli spazi alla comunità, perché le persone possano vivere questi luoghi per incontrarsi, socializzare e costruire relazioni. A beneficio di cittadini e turisti, sorgono – a poca distanza tra loro – l’area panoramica appena aperta al pubblico, la tartufaia didattica inaugurata la scorsa primavera e il vigneto comunale, proposta di cui pochissimi comuni in Italia possono fregiarsi. Quest’anno è attesa la prima vendemmia: si produrranno bottiglie di Alta Langa da uve Chardonnay e Pinot nero.

Neviglie dispone anche di uno spazio al chiuso appena rimesso a nuovo. La ristrutturazione di un cortile usato già da anni per le iniziative della Proloco, degli Alpini e della Protezione Civile ha permesso di creare un punto di ritrovo al coperto, riscaldato d’inverno e fresco d’estate grazie alla possibilità di apertura del tendone a scorrimento verso la valle. La sala polifunzionale “Ivo Pedrotto” può ora accogliere fino a 200 persone, ed è dotata di servizi e cucina attrezzata. È a disposizione di tutte le associazioni del paese.

“Ringrazio vivamente quanti sono intervenuti e in particolare il consigliere regionale Franco Graglia, il vicepresidente del Consiglio provinciale Massimo Antoniotti, il consigliere della Fondazione CRC Massimo Gula, il consigliere del Comune di Alba con delega allo sport Daniele Sobrero e i tantissimi Sindaci dei comuni limitrofi che hanno preso parte alle cerimonie”.



Ora l’Amministrazione Comunale si prefigge di sistemare anche l’area della vecchia canonica, acquisita in comodato, grazie allo stanziamento di fondi del PNRR e nell’ambito del progetto Snodi. I lavori di rifacimento prenderanno avvio nell’autunno 2023.