Tangenziale est di Alba, si valuta un percorso alternativo

Lo stato dei lavori del terzo ponte e la futura tangenziale est di Alba sono tornati di stretta attualità grazie a un'interrogazione del consigliere del Partito Democratico Mario Marano. "Il prossimo anno - ha spiegato il consigliere - verrà terminata l'Asti-Cuneo e la superstrada verrà adeguata per diventare parte di essa. Vorrei sapere allora a che punto sono gli studi per la realizzazione del terzo ponte e se non sia necessario pensare alla strada di collegamento tra l’uscita del terzo ponte e la rotonda di Strada Sottoripa, come indicato dal nuovo piano regolatore, al fine di decongestionare il traffico verso il centro della città".

La risposta è arrivata dall'assessore ai Lavori Pubblici Massimo Reggio: "Il progetto del terzo ponte è in corso di realizzazione, i tecnici incaricati dalla Provincia hanno già incontrato le soprintendenze con una bozza avanzata e stanno realizzando una serie di sondaggi territoriali e geologici per poter definire le successive fasi. Speriamo in breve tempo di poter vedere le bozze dei progetti".

Il discorso si è poi spostato sulla tangenziale est. "Per quanto riguarda la tangenziale est, che dal terzo ponte ci porterà al quartiere Moretta, è un’opera strategica: è stata inserita nelle osservazioni che abbiamo mandato ad Autostrade, nell’ambito delle Conferenze dei Servizi come richiesta di opere compensative. Abbiamo domandato ai tecnici incaricati un parere sulla fattibilità di questo tratto, almeno le considerazioni preliminari. Sul piano regolatore questa nuova viabilità, infatti, interessa in modo rilevante l’area Miroglio, quindi è legata alle volontà di un privato. Vogliamo valutare se sia possibile un percorso alternativo che ci consenta di operare in completa autonomia".

La situazione rimane ancora aperta: solo ad aprile il sindaco Carlo Bo aveva ammesso che mancavano ancora tra gli 8 e i 10 milioni di euro per realizzare gli 1,5 km della tangenziale e la la relativa viabilità accessoria.