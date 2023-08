Mondovì, domani riapre via Cottolengo. Il vice sindaco Campora: "Intervento necessario per evitare allagamenti"

I lavori sono durati poco più di un mese e hanno visto la realizzazione di una condotta sotterranea per la raccolta delle acque meteoriche che defluiscono dalla collina: ora sverseranno direttamente in Ellero.

"Questo intervento - conclude Campora - interagirà con quelli sugli scarichi fognari previsti in Via Beccaria, facenti parte del cantiere di riqualificazione del Borgheletto, e in piazza Ferrero, dove verrà realizzato un piccolo scaricatore delle acque piovane e di superficie che convergono presso l'ex Cappella di San Rocco, utile per evitare gli allagamenti del tratto finale di via Beccaria".