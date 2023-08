Le vie del mare sorvegliate speciali: dal 5 al 12 agosto più pattuglie della Stradale su A6 e statale 28

Molti cuneesi devono ancora affrontare il viaggio per godersi le tante attese ferie estive. Il mare è la meta più ambita e saranno proprio le strade verso la Liguria quelle maggiormente sorvegliate dalla Polizia Stradale della Granda, come ha spiegato il comandante Andrea Concas questa mattina in Questura, anticipando il piano nazionale che scatterà dal 5 agosto.

Con un occhio particolare ai fine settimana proprio del 5 e del 12, giornate da BOLLINO NERO, nelle quali si prevede un flusso di traffico intenso sulla Torino-Savona e sulla statale 28 del Colle di Nava.

Intensificati i controlli, quindi, con più pattuglie presenti sulle arterie provinciali. Limiti di velocità controllati con autovelox e telelaser, verifiche sulle condizioni di chi guida, uso di cellulari e di cinture, obbligatorie anche per chi viaggia nei sedili posteriori. E poi l'efficienza del veicolo e la regolarità di collaudo e assicurazione.

Senza mai dimenticare la prudenza e il rispetto del codice della strada.