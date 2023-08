Truffe on line, case per le vacanze troppo economiche e spoofing: incremento dei reati in Granda

La truffa corre sul web e vanta volumi di affari in costante aumento. Ha superato i 700 mila euro la conta dei danni subiti, solo in Granda, da chi scommette on line, magari convinto di essere su siti legali.

Le regole sono sempre quelle della prudenza: fare attenzione ai siti in cui si opera, utilizzare circuiti di pagamento interni ai siti stessi, pagare con carte prepagate. Non mettere mai in rete i propri documenti, che spesso vengono utilizzati per aprire conti o attivare utenze telefoniche in modo fraudolento.

Resta un grande classico il phishing, che ha l'obiettivo di rubare le informazioni e i dati personali di chi naviga. A cui si è aggiunto lo spoofing, una truffa in cui è davvero facile cadere. Si riceve una telefonata da un numero alterato, magari quello della propria banca. Nessun sospetto, si fa quanto la persona che ci chiama dice di fare, adducendo motivazioni sempre di sicurezza. Se si richiama quel numero, effettivamente risponde la propria banca, ma la telefonata iniziale era stata originata da un numero mascherato.

Ci sono, infine, le truffe tipicamente estive, con abitazioni da sogno a prezzi così convenienti da essere completamente fuori mercato. Spesso anche in siti assolutamente seri e attendibili. Nei giorni scorsi il caso di un'abitazione con piscina nel sud della Francia, con una decina di posti letto.

"Bisogna diffidare di prezzi troppo bassi - ha evidenziato il sovrintendente capo Cristiano Regolo, dirigente della sezione di Polizia Postale di Cuneo, assieme al questore Carmine Rocco Grassi. Un elemento che deve farci prestare attenzione è anche il numero di recensioni. Se sono poche e tutte molto positive, unitamente al prezzo decisamente basso, è probabile che si tratti di una truffa".

"Non sono più solo le persone anziane ad essere truffate; ormai il panorama è sempre più esteso ed eterogeneo - ha concluso il questore. Sono raggiri così ben architettati, che difendersi è diventato complicato. Bisogna fare attenzione e avere ben chiaro che nessuna banca, per fare un esempio, ci chiama per farci fare operazioni e spostamenti di denaro".