Scontro tra due vetture a Busca, sulla provinciale 589 all'altezza di San Chiaffredo in direzione di Cuneo.

Uno dei due mezzi coinvolti si è ribaltato sulla sede stradale.

Sono intervenuti i sanitari del 118 per la valutazione dei feriti (non dovrebbero essere particolarmente gravi) e i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza della zona.

Al momento la strada risulta chiusa al traffico, per consentire di ripristinare le condizioni di percorribilità.